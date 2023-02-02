Спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом

Российских флагов на Олимпиаде не будет. Фото: Галина Соловьева

Допуск к участию в Играх одобрили организаторы. Об этом сообщается на сайте CNN. Спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить в Париже в нейтральном статусе.

"Организаторы следующих летних Олимпийских игр заявили, что они будут следовать ранее объявленному Международным олимпийским комитетом (МОК) плану разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх", — сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо представителей Paris 2024.

Ранее МОК предложил допускать российских и белорусских спортсменов только при условии, что они выступили против специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также МОК не одобрил возможности трансляции Россией Олимпийских игр на ближайшие десять лет. Сообщается, что возможность участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран не рассматривается.