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Спорт
9 марта 2023, 11:40

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования летающих лыжников "Кубок медной горы"

  Марина Сапожникова
Соревнования

В Нижнем Тагиле будут соревноваться летающие лыжники. Фото: Александр Зайцев

На нижнетагильском горнолыжном комплексе "Аист" с 10 по 12 марта пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью "Кубок медной горы". В состязаниях примут участие более 150 спортсменов из 12 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Предусмотрены четыре дисциплины:

  • лыжное двоеборье среди мужчин,
  • прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин,
  • прыжки на лыжах с трамплина среди женщин,
  • прыжки на лыжах с трамплина в категории командный МИКСТ.

Среди участников будут серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине: Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и другие лидеры сборной команды России, включая представителей Свердловской области Илью Манькова и Кристину Прокопьеву, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект "Кубок медной горы" назван в честь самого крупного месторождения меди в России — Нижнетагильского Меднорудянского месторождения, которое славится богатством руд, разнообразием минералов и количеством добытого малахита. 

Напомним, соревнования проходят в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". 

Ранее сообщалось о том, что екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата России.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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