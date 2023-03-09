В Нижнем Тагиле пройдут соревнования летающих лыжников "Кубок медной горы"

На нижнетагильском горнолыжном комплексе "Аист" с 10 по 12 марта пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью "Кубок медной горы". В состязаниях примут участие более 150 спортсменов из 12 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.
Предусмотрены четыре дисциплины:
- лыжное двоеборье среди мужчин,
- прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин,
- прыжки на лыжах с трамплина среди женщин,
- прыжки на лыжах с трамплина в категории командный МИКСТ.
Среди участников будут серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине: Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и другие лидеры сборной команды России, включая представителей Свердловской области Илью Манькова и Кристину Прокопьеву, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Проект "Кубок медной горы" назван в честь самого крупного месторождения меди в России — Нижнетагильского Меднорудянского месторождения, которое славится богатством руд, разнообразием минералов и количеством добытого малахита.
Напомним, соревнования проходят в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".
Ранее сообщалось о том, что екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с одним из лидеров чемпионата России.
Сюжет
Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».