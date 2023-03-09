В Нижнем Тагиле пройдут соревнования летающих лыжников "Кубок медной горы"

В Нижнем Тагиле будут соревноваться летающие лыжники. Фото: Александр Зайцев

На нижнетагильском горнолыжном комплексе "Аист" с 10 по 12 марта пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью "Кубок медной горы". В состязаниях примут участие более 150 спортсменов из 12 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.

Предусмотрены четыре дисциплины:

лыжное двоеборье среди мужчин,

прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин,

прыжки на лыжах с трамплина среди женщин,

прыжки на лыжах с трамплина в категории командный МИКСТ.

Среди участников будут серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине: Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и другие лидеры сборной команды России, включая представителей Свердловской области Илью Манькова и Кристину Прокопьеву, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Проект "Кубок медной горы" назван в честь самого крупного месторождения меди в России — Нижнетагильского Меднорудянского месторождения, которое славится богатством руд, разнообразием минералов и количеством добытого малахита.

Напомним, соревнования проходят в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

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