В Екатеринбурге объявили набор волонтеров на Международный фестиваль университетского спорта

Всего планируют набрать около 3 500 волонтеров. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге стартовал прием заявок желающих стать волонтерами на Международном фестивале университетского спорта. Он пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа по 15 видам спорта, предварительно, участниками станут представители 246 вузов из 94 стран мира.

Всего организаторы планируют отобрать около 3 500 волонтеров. Их задействуют во всех сферах подготовки и проведения фестиваля. Например, добровольцев привлекут к работе с участниками, СМИ, гостями мероприятий, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Стать волонтером может любой желающий старше 18 лет. На некоторые позиции будут допускать добровольцев с 16 лет при условии, что человек живет в Екатеринбурге или в ближайшем населенном пункте.

Подать заявку можно уже сейчас на сайте volinfo.ekat2023.com. В дальнейшем с кандидатами проведут онлайн-тестирование, собеседование и обучение. Регистрация заявок завершится в июне 2023 года.

Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества (2022–2023 г.), распоряжение о проведении которых 17 октября 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта. Возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.