«Мощь здесь!»

Вчера в Бангкоке (Таиланд) в рамках турнира One Friday Fights 9 титулованный российский боец муай-тай Тагир Халилов провел бой с тайцем Блэком Пантером. За минуту до конца первого раунда екатеринбуржец нанес серию сокрушительных ударов и отправил соперника в чистый нокаут. Теперь в активе спортсмена 25 побед на профессиональном ринге, 10 из них нокаутом, 7 поражений и 2 ничьи. Сегодня Тагир находится в Таиланде. Он рассказал о поединке в эксклюзивном интервью корреспонденту "Областной газеты" Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ.
— Этот бой, как и предыдущий, 3 декабря с тайским бойцом Чофру Тора Сангтиенну, вы завершили нокаутом в первом раунде.
— Да, это второй бой нокаутом. Вы, наверное, заметили, что я поменял тактику ведения боя. Раньше — раскачивался. Но сейчас я уже работаю в полную силу с самого начала, накручиваю обороты, потому что моя физическая подготовка позволяет сделать это.
— Сложилось впечатление, что вчера во время боя вы уже с самого начала были уверены в досрочной победе. Можно ли говорить, что к этому поединку подготовились гораздо лучше?
— Действительно, я был лучше готов к этому бою. Готовился целых два месяца, тренировался в Таиланде. Эффективный тренировочный лагерь провел, поэтому был готов очень хорошо.
— Рассчитывали на досрочную победу?
— Да, я рассчитывал на досрочную победу. Конечно, силы у меня были на всю дистанцию, но был уверен, что закончу бой раньше.
— Наверное, непросто было драться с тайским бойцом в Бангкоке? Как был настроен зал?
— Конечно, волнение было — это очень почетно биться в столице Таиланда, с тайцем на стадионе Люмпини — это легендарный стадион, мекка тайского бокса. Я дрался там впервые, и для меня это тоже своя история. Было видно, что сначала зрители болели за своего земляка, но потом, когда бой завершился, зал уже был мой! Как говорится, победителей не судят!
— Совсем недавно вы стали бойцом клуба "Архангел Михаил". Это первая победа в новом качестве?
— Да, это так. Теперь моя команда поддерживает меня во всем. И я тренировался два месяца в Таиланде со своим личным тренером Денисом Воиновым. Мы прошли отличный кемп — тренер мне поставил пять с плюсом. Это большая редкость, получить от него такую оценку. Также я выражаю огромную благодарность своей новой команде.
— Известно уже, когда следующий бой?
— Я думаю, скоро. Наверное, он будет также промежуточный. Но я, конечно, очень жду титульный поединок. Сейчас поясом обладает таец Rodtang по прозвищу "Железный человек". Пока он чемпион ONE Championship в муай-тай. У меня был с ним самый первый поединок в этом промоушене в феврале 2021 года. Причем, я принял бой с чемпионом всего за неделю, что называется на коротком уведомлении. Тогда он выиграл. Но уже после я ему лично бросил вызов и теперь жду титульного поединка. Я хочу стать чемпионом ONE, надеюсь это скоро свершится. Я иду к этому каждый день.
— Тагир, что почувствовали вчера, сразу после победы, когда еще стояли на ринге?
— Ощущения были, что я сделал это! Причем, уверенно. Работа выполнена. Когда соперник рухнул, я понял, что он больше не встанет. И я понял, что победил!
— И вы еще что-то выкрикнули?
— После боя я показал на свою руку и выкрикнул: "The power is here!". Что означает: "Мощь здесь!".
Досье "ОГ":
Тагир Тагиевич ХАЛИЛОВ родился 22 декабря 1992 года в Екатеринбурге. В 2008 году окончил среднюю школу № 33. Занимался карате, дзюдо, боксом, плаванием, прыжками в воду. В 15 лет увлекся кикбоксингом. После окончания школы поступил в Политехнический колледж. В 2010–2011 годах проходил службу в армии. Позже увлекся тайским боксом. В общей сложности прожил в Таиланде 6 лет, где выступал на профессиональном уровне. Тагир Халилов — боксер-муай-тай, выступающий в полулегкой весовой категории, кикбоксер, российский боец тайского бокса, чемпион мира 2016 и интерконтинентальный чемпион 2019 года среди профессионалов по версии WMC I-1. Первый и пока единственный российский боец тайского бокса, обладающий этими титулами. Занимает 13-ю строчку мирового рейтинга топ-20 WBC Muay Thai. Прозвище Samingpri (Самингпрай).