«Мощь здесь!»

Тагир Халилов рассчитывал на досрочную победу. Фото: фрагмент трансляции One Friday Fights

Вчера в Бангкоке (Таиланд) в рамках турнира One Friday Fights 9 титулованный российский боец муай-тай Тагир Халилов провел бой с тайцем Блэком Пантером. За минуту до конца первого раунда екатеринбуржец нанес серию сокрушительных ударов и отправил соперника в чистый нокаут. Теперь в активе спортсмена 25 побед на профессиональном ринге, 10 из них нокаутом, 7 поражений и 2 ничьи. Сегодня Тагир находится в Таиланде. Он рассказал о поединке в эксклюзивном интервью корреспонденту "Областной газеты" Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ.

— Этот бой, как и предыдущий, 3 декабря с тайским бойцом Чофру Тора Сангтиенну, вы завершили нокаутом в первом раунде.

— Да, это второй бой нокаутом. Вы, наверное, заметили, что я поменял тактику ведения боя. Раньше — раскачивался. Но сейчас я уже работаю в полную силу с самого начала, накручиваю обороты, потому что моя физическая подготовка позволяет сделать это.

— Сложилось впечатление, что вчера во время боя вы уже с самого начала были уверены в досрочной победе. Можно ли говорить, что к этому поединку подготовились гораздо лучше?

— Действительно, я был лучше готов к этому бою. Готовился целых два месяца, тренировался в Таиланде. Эффективный тренировочный лагерь провел, поэтому был готов очень хорошо.

— Рассчитывали на досрочную победу?

— Да, я рассчитывал на досрочную победу. Конечно, силы у меня были на всю дистанцию, но был уверен, что закончу бой раньше.

— Наверное, непросто было драться с тайским бойцом в Бангкоке? Как был настроен зал?

— Конечно, волнение было — это очень почетно биться в столице Таиланда, с тайцем на стадионе Люмпини — это легендарный стадион, мекка тайского бокса. Я дрался там впервые, и для меня это тоже своя история. Было видно, что сначала зрители болели за своего земляка, но потом, когда бой завершился, зал уже был мой! Как говорится, победителей не судят!

— Совсем недавно вы стали бойцом клуба "Архангел Михаил". Это первая победа в новом качестве?

— Да, это так. Теперь моя команда поддерживает меня во всем. И я тренировался два месяца в Таиланде со своим личным тренером Денисом Воиновым. Мы прошли отличный кемп — тренер мне поставил пять с плюсом. Это большая редкость, получить от него такую оценку. Также я выражаю огромную благодарность своей новой команде.

— Известно уже, когда следующий бой?

— Я думаю, скоро. Наверное, он будет также промежуточный. Но я, конечно, очень жду титульный поединок. Сейчас поясом обладает таец Rodtang по прозвищу "Железный человек". Пока он чемпион ONE Championship в муай-тай. У меня был с ним самый первый поединок в этом промоушене в феврале 2021 года. Причем, я принял бой с чемпионом всего за неделю, что называется на коротком уведомлении. Тогда он выиграл. Но уже после я ему лично бросил вызов и теперь жду титульного поединка. Я хочу стать чемпионом ONE, надеюсь это скоро свершится. Я иду к этому каждый день.

— Тагир, что почувствовали вчера, сразу после победы, когда еще стояли на ринге?

— Ощущения были, что я сделал это! Причем, уверенно. Работа выполнена. Когда соперник рухнул, я понял, что он больше не встанет. И я понял, что победил!

— И вы еще что-то выкрикнули?

— После боя я показал на свою руку и выкрикнул: "The power is here!". Что означает: "Мощь здесь!".