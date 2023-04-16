В Красноуфимске провели "космический" легкоатлетический забег

В забеге в Красноуфимске приняли участие 380 человек. Фото: Павел Ворожцов

В честь прошедшего Дня космонавтики в Красноуфимске сегодня провели легкоатлетический забег. Жители в зависимости от возраста состязались на разных дистанциях. В мероприятии приняло участие около 380 человек.

"Старшие мужчины бежали дистанцию 6 километров, юноши и девушки — 4 км, еще младше — 2 км, а самые маленькие (2010–2012 год рождения) бежали дистанцию 1 км", — уточнил работник физкультурно-оздоровительного центра "Сокол" в Красноуфимске Андрей Комягин.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Забег, посвященный Дню космонавтики, проходит в Красноуфимске уже в 62-й раз. В этом году количество участников увеличилось на 11 человек. Результаты соревнующихся судьи оценивают в личном и командном зачетах. Победителей наградят грамотами и медалями.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

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