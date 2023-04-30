В Екатеринбурге состоялись два спортивных забега в честь 78-летия Великой Победы

Оба забега в Екатеринбурге были посвящены 78-й годовщине Великой Победы. Фото предоставлено Управлением по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга

Два спортивных забега — "Весна Победы" и "Майская гроза" — прошли сегодня в Екатеринбурге. Мероприятия были посвящены 78-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба городской администрации.

В легкоатлетической эстафете "Весна Победы" участие приняли 1 866 человек из 213 команд. Соревнования прошли на проспекте Ленина от улицы Хохрякова до Пушкина.

Также в рамках "Весны Победы" состоялся велозаезд. Его участниками стали воспитанники велошкол из Екатеринбурга, Первоуральска и Верхней Пышмы, которые разыграли награды в гонке-критериуме на 12 кругов.

Легкоатлетическая эстафета впервые прошла в Екатеринбурге 2 мая 1937 года. Ее проведение не прерывали даже во время Великой Отечественной войны. Велозаезд в рамках эстафеты проводится с 1962 года. Отметим, что с 2003 года соревнования носят название "Весна Победы".

Еще один легкоатлетический забег — "Майская гроза" — состоялся в районе екатеринбургского Дворца игровых видов спорта. Он собрал 1 533 участника. В дистанциях на 5 и 10 километров соревновались мужчины и женщины. Для самых маленьких участников была подготовлена дистанция в 2,02 км.

Отметим, "Майская гроза" является одним из шести забегов серии "Европа — Азия", которые проводят на Среднем Урале с 2015 года.

Напомним, ранее в Красноуфимске провели "космический" легкоатлетический забег.