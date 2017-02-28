Умер легендарный хоккеист, девятикратный чемпион мира Владимир Петров

Владимир Петров. Фото: championat.com

Сегодня в Москве на 70-м году жизни скончался легендарный хоккеист, игрок ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР Владимир Петров.

Владимир Петров — настоящая легенда. Он родился 30 июня 1947 в Красногорске. Свою карьеру в 1965 году начинал в составе «Крыльев Советов». В 1967-м перешёл в ЦСКА, к Анатолию Тарасову за который играл до 1981 года. Именно в составе ЦСКА Владимир Петров стал одиннадцатикратным чемпионом СССР. Затем с 1981 по 1983 год выступал за ленинградский СКА. И в 34 года — 1983 - завершил профессиональную карьеру. С 1992 по 1994 года возглавлял Федерацию хоккея России.

Принимал участие в Суперсериях с Канадой в 1972 и 1974 годах. Легендарная тройка — Борис Михайлов, Валерий Харламов и Владимир Петров — на протяжении многих лет была сильнейшей не только в СССР, но и во всём мире. И до сих пор является эталоном хоккейного мастерства.

Владимир Петров. Фото: aif.ru

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью легенды отечественного хоккея:

— Ушёл знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед. Он был примером неуступчивости и трудолюбия для всей команды. До последних дней своей жизни он отдавал всего себя хоккею. Все мы скорбим, когда уходят личности такого масштаба. От себя и от имени Федерации хоккея России выражаю соболезнования всем, кто знал Владимира.

Последние несколько лет Владимир Петров болел. Затем у него диагностировали рак. В конце 16-го года, ему стало хуже, он лёг в больницу.

Также сегодня стало известно, что главному трофею чемпионата ВХЛ присвоят имя Владимира Петрова.