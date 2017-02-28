Умер легендарный хоккеист, девятикратный чемпион мира Владимир Петров

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Владимир Петров — настоящая легенда. Он родился 30 июня 1947 в Красногорске. Свою карьеру в 1965 году начинал в составе «Крыльев Советов». В
Принимал участие в Суперсериях с Канадой в 1972 и 1974 годах. Легендарная тройка — Борис Михайлов, Валерий Харламов и Владимир Петров — на протяжении многих лет была сильнейшей не только в СССР, но и во всём мире. И до сих пор является эталоном хоккейного мастерства.
Владимир Петров. Фото: aif.ru
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью легенды отечественного хоккея:
— Ушёл знаменитый форвард, центральный нападающий первого звена, которое на протяжении многих лет прославляло ЦСКА и сборную Советского Союза. Это был неординарный хоккеист и человек. Самолюбивый, настойчивый. Не всегда он соглашался с мнениями тренеров, порой даже спорил с великим Анатолием Тарасовым. Но эта настойчивость позволяла ему добиваться побед. Он был примером неуступчивости и трудолюбия для всей команды. До последних дней своей жизни он отдавал всего себя хоккею. Все мы скорбим, когда уходят личности такого масштаба. От себя и от имени Федерации хоккея России выражаю соболезнования всем, кто знал Владимира.
Последние несколько лет Владимир Петров болел. Затем у него диагностировали рак. В конце
Также сегодня стало известно, что главному трофею чемпионата ВХЛ присвоят имя Владимира Петрова.