Николай Дураков: «Все в шоке от этого цирка»

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«ОГ» продолжает следить за резонансом от главного спортивным антисобытия последних дней — скандального матча в чемпионате России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией» из Иркутска, в котором команды, забили двадцать голов в свои ворота. Слово — нашему постоянному эксперту.

Николай Дураков, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира, лучший хоккеист XX века:

— На первом месте должна быть игра, а не шкурный интерес. А тут обе команды хотели выйти на «Уральский трубник». «Водник» же изначально выставил ослабленный состав, но и это ему не помогало проиграть.

Ну как можно было такое натворить! Хоккей с мячом и так на последнем издыхании, а они ещё такое безобразие устроили. Больные, что ли, они? И всё это на глазах у двух тысяч болельщиков. Это люди, которые не дорожат своими болельщиками, спортивной честью. Я не могу даже представить, чтобы в наше время такое произошло, мы, даже став уже чемпионами, во всех оставшихся матчах играли на полную. А если представить, что нечто подобное всё-таки произошло бы… я бы просто ушёл с поля, чтобы не участвовать в этом позорище.

И как сейчас обращаться к кому-то за поддержкой — хоть к властям, хоть к спонсорам. В любую дверь толкнёшься к руководителю, а он с полным основанием скажет: «Вам зачем деньги давать, чтобы вы такое безобразие устраивали, в поддавки играли?»

Конечно, я в эти дни обсуждал ситуацию с ветеранами свердловского СКА, многие болельщики мне звонили. Все в шоке от этого цирка. Я думаю, что наказание не соответствует тому урону, который участники этого матча нанесли хоккею с мячом. По-хорошему после такого выгонять надо было обе команды из чемпионата. Хотя с другой стороны, и так уже крохи остались, куда уже выгонять?!