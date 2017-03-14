Владимир Масленников: «Если справляюсь со своими эмоциями, то конкурентов нет»

Мировой рекорд этого года принадлежал китайцу Сонг Бухану – 249,5 очка. Рекорд Масленникова (на фото) – 250,5 очка. Фото: esc-shooting.org

Сразу семь медалей – четыре золотых и три серебряных – завоевали свердловские спортсмены на чемпионате и первенстве Европы по стрельбе из пневматического оружия, завершившемся в словенском Мариборе. Настоящим триумфатором соревнований стал бронзовый призёр Олимпиады в Рио, стрелок из Лесного Владимир Масленников. 22-летний спорт­смен победил с мировым рекордом в упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров», завоевал золото в командном зачёте, а также серебро в парном разряде.

«Желание стрелять после Олимпиады пока так и не появилось», – рассказывал в декабре 2016 года в интервью «ОГ» Владимир. Эта беседа состоялась после его победы на Кубке России. Стало ясно, что Владимиру, как и многим его коллегам, трудно давался послеолимпийский сезон… Эти слова, если честно, тогда вызвали небольшое опасение: многие спортсмены после успехов на Олимпиаде так и не вернулись полноценно в спорт. Но Владимир собрался. И переборол, наверное, главного соперника – самого себя.

– Я немного успокоился после Игр и всего, что происходило в последнее время в моей жизни, – рассказывает Владимир. – Иногда бывает: нет желания тренироваться… Но сейчас получше уже… У меня получилось настроиться именно на этот старт. В конце 2016 года, на финале Кубка мира в Болонье (тогда Владимир стал вторым. – Прим. «ОГ»), эмоции ещё мешали, а сейчас сработал очень спокойно и уверенно. Никакого волнения.

– После победы словенской пресс-службе чемпионата вы сказали: «Я хотел выиграть здесь очень много медалей. И это была моя единственная цель. Я постоянно слежу за ситуацией с монитора, и у меня не было причин колебаться. Всё пошло как на тренировках». Складывается впечатление, что чемпионат дался вам легко…

– Перевели меня, выходит, как-то странно. Про «много медалей» – точно не говорил. Год назад на чемпионате Европы я стал только четвёртым, конечно, очень хотелось улучшить свой результат, и мне это удалось. Собрался – и победил. Для меня эти соревнования, действительно, сложились как-то просто. Редко я бываю такой спокойный и уверенный в себе.

– Это ваше первое золото на чемпионате Европы. Что почувствовали, когда стали не просто чемпионом, а ещё и рекордсменом мира?

– С этого года поменяли правила финала, и это всего вторые соревнования в новом сезоне. Поэтому – раз и рекорд. Так что никаких особенных чувств по этому поводу нет (смеётся). Думаю, что на ближайших соревнованиях его, увы, побьют.

– Какова сейчас конкуренция на европейской арене? Кто для вас представляет большую опасность? Кстати, ваши земляки, можно сказать, наступают на пятки…

– Если я справляюсь с собственными эмоциями, то конкурентов нет. Может быть, только мой соотечественник Сергей Каменский из Бийска. А своих земляков я точно не боюсь. Кроме того, это разные упражнения, и они выступают не в моём виде.

– Скажите честно: после победы задумываетесь о реванше на Олимпийских играх-2020?

– Ох, об Олимпиаде ещё точно думать рано… Но времени на отдых нет. Следующая планка – чемпионат мира 2018 года.

Комментарий Ирина Малахова, председатель федерации пулевой стрельбы Свердловской области: – Медали екатеринбургских стрелков – это победа на грани возможного. Мы все радуемся призовым местам, но каким трудом нам это даётся… Пулевая стрельба – очень дорогой вид спорта. Нам регулярно нужна экипировка, винтовки, пульки. Нужен хороший тир и квалифицированный тренер. Когда есть все эти слагаемые – значит, спортсмен добивается успехов. Например, хорошая винтовка – это большая часть успеха. Стоит также острая проблема с тиром. Стрелки занимаются каждый день и очень много времени. Если ты пять часов находишься в тире – нужно хорошее освещение, хорошая вентиляция. А достойных тиров пока в Екатеринбурге, увы, нет. Конечно, победы уральских спортсменов всегда радуют. Радуешься и за стрелков, и за их тренеров – они настоящие энтузиасты своего дела. К примеру, наши тренеры часто сами чинят детали винтовок. Они не жалеют сил для подготовки спортсменов. У нас в области очень квалифицированные специалисты. Они буквально живут пулевой стрельбой, и именно поэтому мы видим такой высокий результат. Хотелось бы, чтобы на наш спорт обратили большее внимание. Пулевая стрельба – медалеёмкий вид спорта. Ежегодно наши спортсмены приносят результаты, но этот спорт на самоокупаемости никогда жить не сможет. Победители Кроме Масленникова, на чемпионате и первенстве Европы выступили ещё трое свердловчан. Двое представляли Лесной – Егор Спехов и Ксения Ануфриева, а один, Евгений Панченко, – Екатеринбург. Все они вернулись домой с медалями. Егор Спехов и Ксения Ануфриева – юниоры. Спехов завоевал серебро в командном упражнении «пневматическая винтовка, стрельба по движущейся мишени на дистанции 10 метров». Ксения Ануфриева стала второй в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров, а также в составе российской тройки выиграла в этом же упражнении командный зачёт. Евгений Панченко стал золотым медалистом в командном зачёте в упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».