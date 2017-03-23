Парусная лига: оформит ли Неугодников дубль?

Евгений Неугодников будет в этом сезоне заведовать тактикой, но если что — встанет у «руля». Фото: Андрей Шереметьев

Завтра в Сочи стартует новый сезон Национальной парусной лиги (НПЛ), крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта. Три экипажа из Екатеринбурга начнут борьбу за главный парусный трофей страны.

Третий сезон Национальной парусной лиги станет поистине грандиозным. Впервые Лига будет состоять сразу из двух дивизионов — высшего и премьер. Следовательно, увеличится количество и команд, и этапов. В высшей лиге примут участие 27 сильнейших команд, а в премьер-дивизионе — 18 коллективов. Обширна в этом году и география этапов. Регаты состоятся в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, и, что наиболее важно, впервые — в Екатеринбурге.

В высшем дивизионе нашу область представят три команды — «Коматек», «Повелитель паруса — Азия» и победители НПЛ-2016 — «Повелитель паруса — Европа». Все три экипажа принимали участие в предыдущем сезоне, но настоящим триумфатором стала команда Евгения Неугодникова.

— Мы много тренировались, отработали стратегические нюансы… И выиграли с большим преимуществом. Ну и мотивация, конечно, сработала — хотелось доказать, что мы — лучшие, — рассказывал после победы в интервью «ОГ» Евгений Неугодников.

«Повелитель паруса — Европа» — один из лидеров нынешнего сезона. Правда, стоит оговорить один важный момент. Вместе с кубком НПЛ команда также выиграла возможность участия в Международной парусной лиге и, возможно, что в этом сезоне ждать выступления «на пределе» не стоит, так как экипаж будет целенаправленно готовиться к международным стартам. Или, как отметил Неугодников: «Национальную лигу будем рассматривать как тренировочный процесс».

Но, по сути, у них сейчас сильнейший состав в России, и если Неугодников вновь встанет за «руль», то шансы у соперников точно сведутся к нулю. Так что будем ждать от экипажа Евгения золотого дубля.

Комментарий «ОГ» связалась с Евгением Неугодниковым, который сейчас готовится к первой гонке в Сочи. — У нас задача — расти от регаты к регате, поскольку зимой не получилось много тренироваться. Собираемся набрать форму к середине сезона. О золотом дубле мы, конечно, думаем. Мы будем стараться бороться за победу на каждом этапе, но всё-таки будем рассчитывать свои ресурсы так, чтобы в оптимальной форме подойти к Мировой лиге. У свердловчан в этом году три команды, и если кто-то из земляков объедет нас — мы будем только рады. Кстати Составы свердловских команд на 2017 год: «Повелитель паруса — Азия» Рулевые — Сергей Мусихин и Дмитрий Судаков, экипаж — Юрий Самоделкин, Вячеслав Козорез, Павел Трофимчук, Михаил Корзников, Денис Тюриков. «Повелитель паруса — Европа» Рулевой — Вячеслав Ермоленко, экипаж — Евгений Неугодников, Юрий Попов, Наталия Кравец, Кирилл Лузин. «Коматек» Рулевые — Юрий Крюченков и Вячеслав Фролов, экипаж — Елена Палымова, Андрей Кузнецов, Максим Милентьев, Алексей Ступка, Владислав Топорков.

Календарь Высшего дивизиона Национальной парусной Лиги на 2017 год:

Номер этапа Город Место проведения Дата 1 этап Сочи Sochi Grand Marina By Burevestnik Group 23 – 26 марта 2 этап Севастополь Уточняется 20 – 23 апреля 3 этап Москва Роял Яхт-клаб 18 – 21 мая 4 этап Псков Пансионат Центробанка 15 – 18 июня 5 этап Екатеринбург Губернский яхт-клуб «Коматек» 20 – 23 июля 6 этап Санкт-Петербург Петропавловская крепость 17-20 августа 7 этап Нижний Новгород Уточняется 7 – 10 сентября 8 этап – Гранд Финал Сочи Sochi Grand Marina By Burevestnik Group 12 - 15 октября