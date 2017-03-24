Антону Шипулину наступает на пятки юниор из Серова

Союз биатлонистов России (СБР) представил традиционный рейтинг спортсменов по итогам завершившегося международного биатлонного сезона 2016/2017. Его возглавил свердловчанин Антон Шипулин, а уроженец Серова Василий Томшин стал лучшим юниором сезона.
В том, что Шипулин попал на первую строчку рейтинга СБР, нет ничего удивительного. Антон уже давно биатлонист номер один в сборной и, следовательно, номер один в России.
Василий Томшин также студент свердловского Училища олимпийского резерва № 1. Фото: biathlon.life
Гораздо больше удивляет достижение 20-летнего свердловчанина Василия Томшина (247 очков), который по итогам завершившегося первенства по биатлону в Ханты-Мансийске обогнал тюменца Семёна Бея (241,5 очка) и спортсмена с Камчатки Игоря Малиновского (239).
– Безусловно, рад попаданию на первую строчку рейтинга СБР, – рассказывает «ОГ» Василий. – Но это не то, к чему я целенаправленно шёл. Важнее для меня было стабильно выступить на чемпионате Европы и на финальных стартах первенства России. В Ханты-Мансийске должен был выигрывать. В итоге стал первым в масс-старте. Свой сезон могу оценить на четвёрку с плюсом.
– В рейтинге вы обошли Игоря Малиновского, которого тренеры привлекли на последний этап Кубка мира. Разве это не достижение?
– Более значимо для меня – это выступление на мировых и европейских стартах.
– На чемпионате Европы в преследовании вы остановились в шаге от пьедестала, а на первенстве России завоевали золото. Что-то изменили в подготовке?
– Ничего кардинального не менялось. Просто была трудная концовка сезона. После чемпионата Европы был отбор на мировое первенство, на нём из-за насыщенного графика чувствовал себя не очень хорошо. Потом был небольшой отдых, и к первенству России подошёл в оптимальной форме.
– Почему, кстати, не удалось подняться на пьедестал в гонке преследования на чемпионате Европы?
– Не очень удачно выступил в спринте и стал 14-м. Поэтому было довольно сложно бороться за подиум. В итоге удалось отыграть 10 позиций и мог бы даже попасть в тройку, но, как всегда, в биатлоне всё решил один промах… Но это хорошее место для дебютанта.
– В мировом взрослом биатлоне доминируют немцы и французы. Кто сильнейший в юниорах?
– Самые высокие результаты показывает Россия. Значит, мы и доминируем (смеётся). Но ближайшие соперники те же, что и на Кубках мира – немцы, французы.
– А кто для вас кумир в мировом биатлоне?
– Одного кумира нет. Есть биатлонисты, в которых мне нравятся какие-то черты: стрельба у австрийца Симона Эдера, хладнокровие Мартена Фуркада, полная отдача у Уле-Эйнара Бьёрндалена.
– В вашем списке не оказалось ни одного россиянина…
– Я оцениваю по настоящему положению дел. Увы, я не мог наблюдать, как выступали, например, Владимир Драчёв или Сергей Чепиков. На их успехи я просто уже не могу равняться.
– Первое место во взрослом рейтинге занял Антон Шипулин. Знакомы с ним?
– Пока нет, но, думаю, что всё впереди. Пристально слежу за его выступлениями. Рад, что он занял вторую строчку в мировом рейтинге. Это очень сильный результат.
– Вы уже наступаете ему на пятки. Задумываетесь об основной сборной России?
– Задумываюсь, и тут многое зависит от меня. Теперь главное – работать и ещё раз работать. Надеюсь, что в скором времени смогу составить конкуренцию многим российским спортсменам.
Досье «ОГ»
Василий Томшин родился 11 января 1997 в Серове. Заниматься биатлоном начал у Михаила Филимонова. Победитель первого этапа Кубка России-2016 (спринт на 10 км) и победитель отборочных соревнований к первенству мира (индивидуальная гонка на 15 км). Член юниорской сборной России.
- Опубликовано в №51 от 25.03.2017 под заголовком «Нравятся хладнокровие Фуркада и отдача Бьёрндалена»