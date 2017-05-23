В Каменск-Уральском наградили чемпионов по мотоциклетному спорту

Фото: пресс-служба ГАУ СО «ЦТВС»

В Каменске-Уральском состоялась церемония награждения победителей и призёров международных и всероссийских соревнований по мотоциклетному спорту за прошедший спортивный сезон. В 2016 году наша область была признана лучшим мотоспортивным регионом страны, а за сезон 2016/2017 сборная команда ГАУ СО «ЦТВС» завоевала 145 медалей различного достоинства. На вечере наградили более 20 спортсменов, среди которых чемпионы мира, Европы и России по мотокроссу, мотогонкам на льду, мотогонкам с колясками. На торжественный вечер поздравить чемпионов пришёл глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, министр физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт и многие другие. На фото — управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Михаил Астахов (справа) поздравляет семикратного чемпиона мира по мотогонкам на льду Дмитрия Хомичевича с успешным сезоном.

Фото: пресс-служба ГАУ СО «ЦТВС»