Представительницу Нижнего Тагила, бегунью Марию Савинову уже лишили золотой медали Олимпиады-2012. Если после дисквалификации у неё случится рецидив, она потеряет многое... Фото: Мэтт слокум / Асcошиэйтед пресс / ТАСС

В Краснодаре на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Национальная общественная антидопинговая комиссия (НОАК) впервые представила Президенту России Владимиру Путину Национальный план по борьбе с допингом. Уникальность нового документа в том, что допинг в нём приравнен к бедам общероссийского масштаба. И если этот план будет принят, то Россия станет страной с самыми жёсткими антидопинговыми законами.

План начали создавать летом 2016 года. К работе над документом были привлечены члены НОАК, ведущие российские эксперты в области спортивной медицины, юриспруденции, образования и науки. Кроме того, с создателями также сотрудничали представители МОК, ВАДА и отдельных международных федераций.

— Российский, да и мировой спорт в целом, сейчас переживает сложные времена, — отметил на заседании глава НОАК Владимир Смирнов. — У нашей страны есть возможность выйти из этой ситуации в роли мирового лидера. Мы имеем возможность создать самую передовую в мире систему противодействия допингу.

Система, описанная в плане, и правда самая передовая в мире. И самая жёсткая. Борьба с допингом, что вполне логично, встаёт в один ряд с коррупцией, мошенничеством и другими серьёзными преступлениями. Главная мысль — в стране должно быть окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу. Если спортсмен решился использовать запрещённый препарат, то пострадают и его тренеры, и врачи, и другие специалисты, которые с ним сотрудничали. А сам спортсмен может сломать себе не только спортивную карьеру, но и жизнь после неё. Все эти меры призваны на корню убить в спортсмене мотивацию принимать что-либо запрещённое.

«ОГ» выделила и пояснила самое важное из Национального плана по борьбе с допингом:

Со спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта будут взысканы доходы и имущество, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга. В случае выявления нарушений антидопинговых правил, всё, что обвиняемый получил ранее — машины, квартиры, призовые — придётся вернуть, даже если положительная проба вскроется спустя много лет.

Будут разработаны меры, устанавливающие ограничения, запреты и обязанности лиц, понёсших наказания за нарушение антидопинговых правил и замещающих государственные и негосударственные руководящие должности в сфере физической культуры и спорта. Нарушители антидопинговых правил будут лишаться права дальнейшей работы или участия в каких-либо государственных программах, имеющих отношение к физической культуре и спорту.

Во всех общероссийских спортивных федерациях по видам спорта будут созданы структурные подразделения по борьбе с допингом. В случае неоднократного нарушения антидопинговых правил соответствующие федерации просто будут лишать государственной аккредитации.

Требование к производителям обеспечивать явную маркировку выпускаемых лекарственных средств и биологически активных добавок словом «допинг» будет нормативно закреплено. При этом на упаковке должна быть указана дата, когда вещество попало в список запрещённых. Нарушители требования будут нести ответственность.

Будет предусмотрено обязательное тестирование спортсменов — кандидатов в спортивные сборные команды страны, впервые включаемых в их составы. Эта система есть и сейчас, но далеко не везде. Это поможет федерациям застраховать себя от нечистых на руку спортсменов, которые применяли допинг вне сборных команд. В дальнейшем внезапно тестировать будут спортсменов всех уровней — от юношеской до основной сборной.

Будет проработан вопрос о принятии и реализации мер по развитию института «информаторов» — лиц, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил. Для начала нужно будет определить сам статус «информатора» — человека, который будет нести большую ответственность за предоставленную информацию об использовании допинга спортсменами, тренерами и спортивными организациями. Тут же необходимо и некое письменное соглашение, где будет прописана юридическая защита. Конечно, таким людям будет предоставлена полная конфиденциальность, но сам «информатор» будет обязан содействовать следствию и в случае чего сам понесёт ответственность — за ложную информацию.

Будут разработаны и направлены в международные организации предложения по совершенствованию механизмов борьбы с допингом. Всем известны факты, когда именитые спортсмены принимали запрещённые препараты на основании терапевтического исключения. Новый план призывает международные федерации разработать единую, жёсткую систему, которая бы предотвратила такие «исключения». Кроме того, необходимо ужесточить систему контроля за здоровьем спортсмена и создать единый порядок медицинского осмотра.

Возможно, где-то новые законы чересчур суровы. Да и в конечном счёте они ещё должны быть приняты и исполнены (документ должен быть реализован до конца 2017 года), но это наш ответ мировому спортивному сообществу: мы готовы на кардинальные меры ради возвращения в большой спорт.

На данный момент в Свердловской области есть целый ряд спортсменов, отстранённых от международный соревнований. Так, в ноябре 2015 года из-за допингового скандала Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила российских легкоатлетов от всех международных соревнований. Среди них пять свердловчан, которые должны были выступить на Олимпийских играх в Рио — Артём Денмухаметов, Павел Тренихин, Алёна Мамина, Ксения Аксёнова и Юлия Пидлужная. Также 23 декабря 2016 года пять лыжников были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр-2014, двое из них — Евгений Белов и Евгения Шаповалова — уроженцы Свердловской области. Кроме того, в феврале 2017 года Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении свердловчанки Екатерины Глазыриной, подозреваемой в нарушении антидопинговых правил на основании доклада Макларена. В феврале этого года Спортивный арбитражный суд (CAS) за регулярное нарушение антидопинговых правил на два года дисквалифицировал спортсменку екатеринбургского клуба «Луч» Екатерину Поистогову, а тагильчанку Марию Савинову CАS лишил золотой медали лондонской Олимпиады, а также аннулировал все результаты с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года. Коснулась эта проблема и паралимпийцев. В августе прошлого года Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации уроженки Серова, двукратного призёра Паралимпийских игр Лафиной Олеси на 4 года.