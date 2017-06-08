Юрий Матвеев. Форвард номер один

В общей сложности под руководством Юрия Матвеева «Урал» сыграл 34 матча: 13 побед, 17 ничьих и 4 поражения. Фото: Владимир Васильев

Сегодня полувековой юбилей отмечает знаменитый форвард, один из лучших бомбардиров свердловского футбола, участник первого матча сборной России, а ныне - тренер «Урала» Юрий Матвеев. Он всегда выходит на первый план, когда в команде меняются главные тренеры. Выводит «Урал» на поле в самых непростых матчах. Уроженец Нижнего Тагила в детстве мечтал играть в главной городской команде. А в итоге играл и за сборную страны, и за топовые российские команды, и за иностранные клубы... Но надолго там не задерживался, хотя варианты были - всегда возвращался в родной «Урал», потому что чувствовал личную ответственность за клуб. Некоторые его игровые рекорды до сих пор не побиты действующими футболистами.

«Я получил отличное дворовое воспитание»

- Ваш отец, Александр Матвеев, тоже был нападающим. Получается, вы - потомственный форвард. Это отец повлиял на ваш выбор?

- Да нет, всё развивалось как-то само собой. У нас был очень активный двор, все выходили играть в футбол, в хоккей. Была коробка во дворе, где можно было поиграть, и мы зарубались с пацанами - дом на дом, улица на улицу, квартал на квартал. Делились на команды - пять на пять, семь на семь, короче, как получилось, так и делились. Вместо ворот - кирпичи. Да и взрослые постоянно принимали участие. У меня отец постоянно с нами играл.

- В одной команде с вами?

- Конечно! Мы проигрываем, я его зову помогать: «Пап, выходи!» Он помогал.

- Соперники без восторга, наверное, к такой помощи относились... Всё-таки Александр Николаевич был одним из лидеров нижнетагильского «Уральца».

- Да не было у нас авторитетов во дворе. Кто сильнее, тот и прав (смеётся). Так что отец меня к футболу не склонял, но был для меня примером для подражания. А так - я получил отличное дворовое воспитание. Заканчиваются уроки, приходишь домой к полудню, портфель бросаешь и бежишь на улицу! Вечером мама приходит домой, покормит - и снова во двор. И только когда темнеет, слышны крики: «Юра! Ну-ка домой!»

- А уроки?

- Пытались делать до прихода родителей. Именно что пытались... Улица была на первом месте. И были мы все координированные, ловкие, быстрые - потому что играли не только в футбол и хоккей, но и в подвижные игры: салочки, прятки... бег по гаражам. Сейчас, к сожалению, такой дворовой культуры нет, поэтому, как мне кажется, нынешнее поколение слабее в физическом плане. И это не исправит никакой третий урок физкультуры, к сожалению. Раньше ведь были ещё секции... Приходит в класс тренер по лёгкой атлетике - и весь класс идёт записываться. Приходит тренер по шахматам - и весь класс туда. Конечно, большинство уходит после пары занятий, но пробует себя в чём-то ещё. Была возможность выбрать, найти себе вид спорта по душе. Весь класс чем-то занимался.

- Как от беготни во дворе вы попали в футбол?

- А из двора и попал. Подошёл ко мне тренер дворовый, говорит: «Мальчик, ты где живёшь?» - «Да вот, в этом дворе». - «Ну приходи сегодня вечером, у нас вот там команда, будет игра». И так я попал в более-менее организованную команду.

- И как поняли, что футбол - это не просто хобби, это профессия, судьба?

- Это уже ближе к команде мастеров, лет в 16. Понял, что здесь пахнет организованным футболом и есть возможность пробиться наверх. А «наверх» для меня тогда была наша тагильская команда «Уралец», для всех ребят играть там тогда было заветной мечтой. В 16 лет меня стали привлекать к тренировкам, в 17 лет я дебютировал в основном составе.

- Помните первый матч за основу?

- Вы что! Разве забывают такое. Минут за двадцать до игры тренер (Валерий Знарок - отец нынешнего главного тренера хоккейной сборной России. - Прим. «ОГ») меня подозвал и говорит: «Всё, выходи, играешь сегодня». Я когда надевал форму, мне не верилось, что это со мной происходит. У меня было огромное желание себя проявить, гордость была... Мурашки по коже бегали.

Досье «ОГ« Юрий Матвеев родился 8 июня 1967 года в Нижнем Тагиле.

родился 8 июня 1967 года в Нижнем Тагиле. Закончил горный техникум. Жена Ирина, двое дочерей, двое внуков.

Играл за «Уралмаш» Свердловск (1988 – 1989, 1990, 1992 – 1993, 1994 – 1995), «Зенит» Ленинград (1990), «Торпедо» Москва (1991), «Анкарагюджю» Анкара, Турция (1993 – 1994), ЦСКА Москва (1996), «Самсунг» Кванджу, Южная Корея (1996 – 1997), «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону (1998 – 2000), «Локомотив» Нижний Новгород (2000).

Мастер спорта СССР (1990).

С 2008 года – на различных должностях в тренерском штабе футбольного клуба «Урал».

На сборы - с «Горным делом«

- Попутно вы успевали получить образование. Окончили Нижнетагильский горный техникум. Признайтесь: тяжело было?

- Параллельно всё было - и учёба и спорт... Вот честно - очень тяжело. Ехал на сборы - брал с собой учебник «Горное дело» автора Борисова Сергея Сергеевича. Это был директор нашего техникума. Брал книгу, вечером после тренировки открывал... И засыпал моментально. За сборы читал страниц шесть, не больше. Чисто физически не оставалось времени на учёбу. После сезона, когда все футболисты уходили отдыхать, я шёл учиться, честно сидел за партой. Никто не знает, задалось бы у меня в футболе, а получив горно-металлургическое образование, я был бы в родном Нижнем Тагиле профессией обеспечен всегда. У нас считалось так: кто техникум закончил - тот в люди выбился.

- Преподаватели шли навстречу? Помогали восходящей звезде футбола?

- Преподаватели помогали, да. И того же Сергея Сергеевича всегда вспоминаю с благодарностью. На одном из заседаний стоял вопрос о моём отчислении. И Борисов встал и сказал: «А давайте мы ему дадим диплом, а потом мы будем им гордиться». Сейчас приезжаю в техникум, а на одном из стендов висит моя фотография. Гордятся, значит.

- А потом, сразу как только закончили техникум, вы перебрались в команду посерьёзнее: вас заметил «Уралмаш»...

- «Уралмаш» - флагман уральского футбола. Они на меня обратили внимание и позвали к себе, тем более что им нужен был центральный нападающий. Тогда команда ставила задачу выход в первую лигу. Мне на тот момент было двадцать лет.

- Вы о себе очень быстро заявили как яркий результативный форвард. Поэтому ответ на вопрос «Почему вас стали приглашать в столичные клубы» очевиден. Интересно другое: почему, поиграв немного в «Зените», в «Торпедо», вы возвращались в «Уралмаш»?

- Каждый раз были разные причины. Где-то клуб не соответствовал моим амбициям. В «Зенит» меня в 1990 году позвал Анатолий Коньков. Уезжая туда, был уверен, что это клуб топ-уровня, но на тот момент это была никому не нужная команда. И я вернулся. Здесь меня ждали, здесь - родина, родные люди. Иногда я возвращался, потому что надо было помогать «Уралмашу» выполнять какие-то задачи. Просто было внутри ощущение, что клубу я нужнее.

- Не жалели об этом? Могли бы играть в столицах.

- Нет. Никогда не жалел. Я был там, где действительно был нужен.

Завершив профессиональную карьеру в 2000 году, Юрий Матвеев ещё несколько лет играл в первенстве области. Фото: Владимир Васильев

Всегда надо возвращаться на Родину

- У вас был опыт игры в зарубежных клубах. И там, насколько я знаю, всё удачно складывалось...

- Да, я целый сезон провёл в Турции, играл за «Анкарагюджю». Там тренером был Валерий Кузьмич Непомнящий. Потом ещё два года играл в Южной Корее за «Сувон Самсунг Блюуингз». Оба опыта были очень интересными. Там другой менталитет, другая культура... Турки, например, очень горячие фанаты, вспыльчивые. Проиграли мы однажды домашний матч, и после него окружили нас болельщики... И очень требовали, скажем так, чтобы мы ответили на их вопросы. Их разогнали, конечно, но вопросы у них остались. Зато если выигрывали - встречали с почётом, на улицах здоровались, угощали турецкими сладостями, звали в гости, двери магазинов открывали: «Юра, заходи!». Угощали меня, дочку... В общем, в Турции от любви до ненависти - один шаг, и шаг этот очень короткий.Ты можешь сегодня быть героем, а завтра тебя уже ненавидят.

- А в Корее?

- Там совсем другой менталитет. Это страна трудоголиков: в понедельник встали в шесть утра и до вечера пятницы работают. Но труднее, чем к менталитету, я привыкал к корейской кухне. За первую неделю сбросил там килограмма четыре, поначалу мог есть только бульон и рис. Зато когда привык - уже не мог оторваться. Когда был последний ужин с супругой, говорю ей: «Куда пойдём: в европейский ресторан или в корейский?» «Конечно, - говорит, - в корейский. Где мы ещё это поедим...«

- Насколько знаю, в Корее вам очень нравилось. Не возникало желания остаться там?

- «Нравилось» - это понятие относительное. Моей семье там было очень комфортно. Была хорошая квартира, аквапарки, диснейленды, магазины. Это были девяностые годы, и конечно, в то время там семье было лучше. А для меня это была просто работа. И честно говоря, я всё равно скучал по родине. У меня был контракт на два с половиной года, и я его добросовестно отработал, а потом мы полюбовно расстались. Рано или поздно всегда надо возвращаться на Родину. Желания остаться там жить никогда не возникало.

- Супруга везде вас сопровождала?

- Да. Мы уже тридцать лет вместе душа в душу, двое детей, внуки уже есть... И чувства к ней с годами не слабеют.

- Удивительно - как вам это удалось?

- Чем меньше встреч - тем крепче дружба (смеётся). Мы всегда с уважением относимся друг к другу. Сейчас семья у нас уже взрослая, у одной из дочерей муж, своя семья... Но по выходным, когда есть время, мы всегда собираемся своим кругом на обед, проводим вместе время. Стараемся, чтобы дети переняли от нас такое отношение друг к другу.

В общей сложности под руководством Юрия Матвеева «Урал» сыграл 34 матча: 13 побед, 17 ничьих и 4 поражения. Фото: Владимир Васильев

«На первый план - в непростые периоды»

- Когда вы поняли, что пора заканчивать спортивную карьеру?

- Это осознание приходило постепенно. Просто понимаешь, что тебе не хочется утром вставать, ехать на сборы, не хочется, чтобы тобой кто-то командовал, ты хочешь жить своей жизнью.

... А вообще - был один момент, когда я вдруг осознал, что всё, надо заканчивать. Вернулся однажды домой, посадил старшую дочь (ей было лет 13-14) в машину, и мы поехали в школу. И вот мы едем... И вдруг я понимаю, что совершенно не знаю, о чём с ней говорить. Тогда я решил - футбол футболом, но прежде всего семья. Я испугался и просто захотел быть ближе к семье. Хватит колесить по городам. Надо быть рядом.

- Желание стать тренером появилось сразу?

- Нет. Футбол у нас тогда был не на самом подъёме, я решил осмотреться, чтобы понять, как нефутбольная жизнь течёт. Но вскоре понял, что без футбола действительно тяжело. И хотелось своим опытом помочь игрокам, свои знания как-то использовать.

- Кроме «Урала» не рассматривали других вариантов?

- Нет. пришёл к президенту клуба Григорию Викторовичу Иванову и говорю: «Если есть возможность, помоги. Может, из меня что-то получится». Он меня поставил помощником главного тренера дубля Игоря Вадимовича Кузнецова, и я начал осваивать профессию. Постепенно вник. Надо сказать, что Григорий Викторович всем всегда даёт шанс, идёт навстречу тем, кто много лет отдал уральскому футболу. Вопрос, как этим шансом воспользоваться.

- Вы на протяжении многих лет - ассистент главного тренера. Но всегда выходите на первый план в непростые для команды моменты: когда один главный тренер уходит, а другой ещё не пришёл. Никогда не было желания самому стать главным?

- В 2011 году с мая по ноябрь я исполнял обязанности главного тренера. Клуб играл тогда в первой лиге... Человек предполагает, а Бог располагает. Я не знаю, как сложится моя судьба. Но я действительно выхожу на первый план всегда в непростой период. Надо быть не только тренером, но и психологом, знать, как в этот трудный момент команду настроить. Были ведь действительно очень непростые моменты... Очень непростая ситуация сложилась четыре года назад (В сезоне 2013/2014 «Урал» оказался на грани вылета. В последнем туре чемпионата «шмели» играли на выезде с грозненским «Тереком». Главный тренер команды Александр Тарханов в Грозный не полетел по состоянию здоровья, командой руководил Юрий Матвеев. «Урал» тот матч выиграл и затем играл стыковые матчи, с «Томью», в которые также провёл под руководством Юрия Матвеева. Екатеринбуржцы сохранили место в премьер-лиге, на выезде обыграв соперника со счётом 1:0, а в домашнем поединке сыграв вничью - 0:0. - Прим. «ОГ»), и перед ключевой игрой с «Томью» у нас половина состава была травмирована. Ситуация была тяжёлая - но выбрались из неё тогда, проявили себя как бойцы. И всегда выбирались. Характер такой... но в таких моментах всё зависит от настроя.

Интересные факты В составе столичного «Торпедо» Юрий Матвеев становился бронзовым призёром чемпионата СССР 1991 года, и в том же году выходил вместе с торпедовцами в финал Кубка страны.

Дважды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России - в 1992 г. («Уралмаш») и 1998 г. («Ростсельмаш»).

Стал единственным футболистом в истории «Уралмаша», приглашённым из этого клуба в национальную сборную России, принял участие в первом матче в новейшей истории сборной.

Лучший бомбардир первого чемпионата России (1992 год, турнир за 9-20 места) — 20 голов в 28 матчах («Уралмаш»)

Лучший бомбардир клуба «Уралмаш» в чемпионате России (3): 1992 — 20 голов; 1994 — 9; 1995 — 9

Лучший бомбардир клуба «Ростсельмаш» в чемпионате России: 1998 — 14 голов

В высшей лиге чемпионата России в составе четырёх команд сыграл 166 матчей, забил 62 мяча.

Автор первого мяча «Уралмаша» в высшей лиге чемпионата России (29.03.92 в игре с воронежским «Факелом»)

Лучший бомбардир «Урала» («Уралмаша») за всё время выступления команды в элитных дивизионах: 42 мяча.

Крепкая голова

- Про вас спортсмены говорят, что вы до сих пор в превосходной физической форме. Если подавать угловой, вы обязательно отобьёте, причём коронным образом - головой.

- Я действительно стараюсь держать себя в хорошей форме. Навыки остались. Но давно не проверял, отобью ли. Надо проверить! Но раз спортсмены говорят... (смеётся).

- Кстати, почему головой? У нас в чемпионате не так много форвардов, кто играет «на втором этаже».

- Началось это с детства, мой первый тренер много времени уделял этому навыку, потому что сразу видел во мне именно центрального форварда. Ну и к тому же у меня хорошие скоростно-силовые качества, хорошие гены...

- И, видимо, крепкая голова.

- Головой в первую очередь надо думать. Во вторую очередь бить.

- Вы в разных командах поиграли... Какую запомнили больше всего? Какую выделите отдельно?

- «Уралмаш» конца 80-х - начала 90-х годов, когда мы решали сложные задачи - вышли в первую лигу, потом в высшую лигу, играли там... У нас был тогда очень сплочённый коллектив, мы много времени проводили как на футбольном поле, так и вне его. Ну и именно играя в «Уралмаше» я получил вызов в сборную нашей страны.

- Кстати, про вызов в сборную России - вы провели первый матч за сборную в новой истории. Как вас вызвали?

- Я на тот момент был одним из лучших бомбардиров чемпионата России, хорошо сыграл с ЦСКА, а его тренером тогда был Павел Фёдорович Садырин, и он же был тогда тренером сборной. Сам момент в памяти отложился надолго. Пришёл на тренировку, а мне говорят, что пришла телеграмма: «Просим делегировать футболиста Матвеева в сборную с такого-то по такое-то, сбор в 14 часов у Большого театра». Никаких соцсетей, простая телеграмма в клуб. Эмоции были запредельные. Я в самых дерзких мечтах о таком не грезил, я же говорил - предел мечтаний для меня когда-то был наш тагильский «Уралец».

- Есть в вашей спортивной биографии ещё одна интересная команда, с которой удалось поиграть. Команда Законодательного собрания...

- Очень приличный уровень у этой команды, от игры всегда были самые положительные впечатления. Собирались каждый четверг. Виктор Анатольевич Шептий показывал всегда очень приличную игру, Виктор Владимирович Бабенко - отличный нападающий... Очень хорошая команда не только у Заксобрания, но и у правительства области.

- К полувековому юбилею чего самого главного удалось достичь?

- Главное, что есть в моей жизни - это крепкая семья. Дети, внуки, любимая жена. Оглядываясь назад - я благодарен Богу, что так всё получилось. А в плане спорта... Я в 10 лет начал играть в футбол. Сейчас мне пятьдесят. И эти сорок лет я занимаюсь любимым делом. Я счастлив, потому что моё дело приносит мне радость. Футбол - игра, с которой я связал жизнь, и по-моему, выиграл во всех отношениях.

Блиц - Любимый фильм? - Люблю пересматривать «Собачье сердце». Иногда в свободную минутку - просто включаю случайный эпизод и смотрю. «Калина красная» - тоже один из любимых. «Любовь и голуби» скачан на ноутбук, пересматриваю. А ещё я с огромным удовольствием пересмотрел «Крёстного отца». Получил колоссальное удовольствие! Давно его не смотрел, а тут выбрал время - и прямо на одном дыхании все три части. - Идеальный отдых? - Идеально - это дома, когда мы сидим за общим столом, ужинаем, вся семья в сборе, рядом бегают внуки. Это бывает редко. Даже сейчас, находясь в отпуске, я в Москве - прохожу обучение на получение тренерской лицензии категории «PRO» (Её наличие обязательно для главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги. - Прим. «ОГ»). В свой день рождения тоже буду на обучении. - Любимое блюдо? - То, которое ближе всего стоит. Я всеядный. - Что выберете - уральские пельмени или итальянскую пасту? - Наверное, итальянскую пасту. Но будут стоять пельмени - съём с удовольствием и их. - Любимый напиток? - Вода - это обязательно. И сухое красное вино. - Чего вы боитесь? - Да ничего не боюсь. Не задумываюсь о страхах.