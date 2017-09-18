«Лисицы» без «Кубка «УГМК» впервые за шесть лет

Несмотря на активную игру, екатеринбурженки не смогли в заключительной четверти сдержать натиск «Шопрона». Фото: Пресс-служба БК «УГМК»

Традиционный международный турнир на «Кубок «УГМК» по баскетболу среди женских команд завершился в этот раз вовсе не традиционной победой уральской команды. В финале «лисицы» уступили венгерскому «Шопрону» — 60:68 (15:15, 16:16, 18:14, 11:23) и впервые за шесть лет лишились кубка.

«УГМК» всегда была в этом турнире лидером. Даже с учётом того, что группа основных игроков в это время обычно продолжает играть в чемпионате женской НБА, хозяйкам паркета ничего не мешало брать главный приз. Даже корреспонденты «ОГ» в номере от 15 сентября шутили, что «не надо быть большим оракулом, чтобы предсказать результаты», но в спорте не всегда нужно полагаться на статистику.

«УГМК» в полуфинале переиграла вице-чемпиона Швеции «Юдоминэйт» — 74:54, но в финале уже чемпион Венгрии навязал серьёзную борьбу «лисицам». Две четверти команды имели равный счёт, в третьей — «лисицы» смогли вырваться вперёд, но в конце у «УГМК» игра совсем расклеилась.

В чём причина? Традиционно в турнире принимают участие молодые баскетболистки, которые могут показать себя лишь в Кубке России, где иностранки «УГМК» играть не имеют права. Ответственность за результат на них полностью возлагать, конечно, не стоит, но огромное количество ошибок не заметить трудно.

— Из сегодняшнего поражения мы вынесем очень много уроков, — отметил главный тренер «УГМК» Олаф Ланге. — Я доволен тем усилием, с которым мы играли. Но у нас было много потерь, мы долго держали мяч, не могли завершить атаку за 24 секунды, не подбирали, плохо играли на обеих сторонах площадки.

Но «Кубок «УГМК» — это всё же предсезонный турнир, и остаётся надеяться, что до первой игры — 21 сентября в Кубке России против питерского «Спартака» — тренерский штаб разберёт все ошибки, и этот проигрыш останется лишь недоразумением.

Кстати В матче за третье место «Кубка УГМК» встречались оренбургская «Надежда» и «Юдоминэйт». Игра завершилась победой российской команды — 58:57 (18:13, 16:17, 11:18, 13:9).