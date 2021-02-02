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2 февраля 2021, 13:38

В Екатеринбурге отремонтируют каток спортшколы "Юность"

каток

В Екатеринбурге собираются отремонтировать крытый каток "Снежинка" на Куйбышева. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге собираются отремонтировать крытый каток "Снежинка" спортивной школы "Юность". За составление проектной документации на проведение работ мэрия готова заплатить 6 млн 83 тыс. рублей.

Информация об этом появилась на портале госуслуг. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 24 февраля.

Подрядчик, который выиграет торги, также должен будет заняться проектированием обустройства трамплинов для прыжков в воду бассейна "Юность" и строительства блочной газовой котельной в спортивно-оздоровительном комплексе "Калининец". Общая сумма контракта составит не более 7 млн 723 тыс. рублей.

На выполнение работ исполнителю дадут 10 месяцев - с марта по декабрь 2021 года.

Напомним, в ближайшие шесть лет в Екатеринбурге отремонтируют 56 спортивных объектов.

Областная газета Свердловской области

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