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Спорт / Спортивные сооружения
2 февраля 2021, 19:43

С третьей попытки: в Нижней Салде намерены достроить лыжную базу

нижняя салда база

Коробку здания возвели сразу, а подготовить его к эксплуатации ещё только предстоит Фото: «Городской вестник»

В Нижней Салде определился подрядчик (третий по счёту!), которому предстоит возвести лыжную базу на Зелёном Мысу. Строительство ведётся с 2018 года на средства, выделенные областью и муниципалитетом. Место выбрано неслучайно – здесь выходили на лыжню многие поколения салдинцев.

Лыжная база для Нижней Салды – это приз за победу команды по волейболу мэров Горнозаводского округа (призовым фондом соревнований было строительство на территории округа-лидера спортобъектов). Горнозаводская команда обеспечила появление лыжных баз в Невьянске, Верхней Туре и спортплощадки в Верхнем Тагиле. А вот салдинская стройка не заладилась.

Начало было вдохновляющим: строители выполнили земляные работы, установили фундамент и возвели коробку здания. Затем работы на объекте внезапно прекратились, и мэрия расторгла договор с подрядчиком в судебном порядке из-за недобросовестности последнего. Вскоре ситуация повторилась. В итоге компания из Верхней Салды – ООО «ДК-Строй» – стала уже третьей в списке подрядчиков: недавно с ней подписали контракт стоимостью 23,5 млн рублей. Завершить стройку планируют летом этого года, а оснастить инвентарём – к следующему лыжному сезону.

– Лыжня у нас есть, там же – на Зелёном Мысу, – говорит мэр Нижней Салды Андрей Матвеев. - И желание у людей пробежаться на лыжах на свежем воздухе – тоже, ведь этот вид спорта в нашем регионе очень популярен. Надеюсь, что строительство базы будет в этом году завершено, и следующий сезон любители лыж в Нижней Салде проведут с комфортом.

Ситуацию по строительству лыжной базы в Нижней Салде контролирует и управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов.

– На Зелёном Мысу ещё в советское время проходили соревнования по лыжным гонкам, – говорит Евгений Каюмов. – Эту традицию салдинцы возродили в 2009-м. На лыжню массово выходили горожане – от школьников до пенсионеров. Уверен, что база в живописном месте рядом с прудом будет популярна среди спортсменов и туристов.

  • Опубликовано в №018 от 03.02.2021 
Областная газета Свердловской области
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