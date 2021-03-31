"Темп-СУМЗ-УГМК" упустил шанс стать первым полуфиналистом баскетбольной Суперлиги

Виктор Заряжко (№2) набрал в матче против "Купола" 21 очко, но для победы этого не хватило. Фото: пресс-служба БК "Купол-Родники"

Ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" проиграл в Ижевске третий матч четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги со счётом 77:87.

Ревдинцы приехали в Ижевск, ведя в серии до трёх побед со счётом 2-0. Первая половина прошла с преимуществом хозяев (47:33). После большого перерыва гости сократили отставание, но в четвёртой четверти снайперы "Купола" остудили порыв "Темпа" серией метких бросков из-за 3-очковой линии. Итог матча - 87:77 в пользу "Купола".

У хозяев самыми результативными стали Евгений Фидий (25 очков) и Андрей Матеюнас (21), а у гостей Виктор Заряжко (21) и Александр Захаров (16).

"Темп" мог стать первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша (матчи в Самаре и Москве, где также могут быть оформлены досрочные победы, начались на час позднее), но счёт в серии стал 2-1 в пользу "Темпа". Продолжение 2 апреля также в Ижевске. Если для выявления победителя потребуется пятый матч, то он пройдёт 5 апреля в Ревде.

Напомним, что сегодня днём по уральскому времени другой свердловский клуб - екатеринбургский "Уралмаш" - после домашнего поражения выиграл в Южно-Сахалинске у "Востока-65" и повёл в своей серии со счётом 2-1.