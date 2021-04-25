"Уралмаш" и "Темп" разгромно проиграли вторые матчи в финальных сериях

Во втором матче золотой серии латвийский легионер "Самары" Артёмс Бутянковс оказался на голову выше уралмашевцев не только в этом эпизоде. Фото. пресс-служба БК "Самара"

Екатеринбургский "Уралмаш" и ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" с крупным счётом проиграли вторые матчи в своих сериях: "Уралмаш" - в финальном противостоянии с "Самарой" за чемпионский титул, а "Темп" - в споре за бронзовые медали с московской "Руной".

"Уралмаш" после победы в первом матче в гостях над действующим чемпионом был полон решимости развить успех и во второй игре. Победа была нужна и хозяевам, чтобы реабилитироваться за неудачный старт. Как следствие, "Самара" и "Уралмаш" в первом периоде показали искромётный баскетбол на запредельных скоростях. На первый перерыв команды ушли при почти равном счёте (24:22 в пользу хозяев), а после него из двух блиставших на паркете команд осталась только одна - "Самара".

Парадоксально, но, атакуя намного чаще, "Уралмаш" тем не менее крупно проиграл. Прежде всего на периметре, где из 29 бросков цели достигли только четыре. Для сравнения - "Самара" атаковала из-за периметра с почти 50-процентной реализацией - 17 попаданий из 36. Статистика двухочковых бросков: 17 из 35 у "Самары" и 20 из 45 у "Уралмаша". Гости больше и лучше бросали штрафные - 18 из 21 против 6 из 9, но определяющим это преимущество не стало.

Самыми результативными у "Самары" стали Владимир Пичкуров (20 очков), Артёмс Бутянковс (17) и Икечукуву Нваму (16). У екатеринбургской команды - Александр Щербенёв и Джастин Роберсон (по 11), Джавонте Даглас (10).

Счёт в серии до трёх побед сравнялся (1-1), и теперь претенденты на чемпионский титул два раза сыграют на домашней площадке "Уралмаша" - 28-го и 30 апреля.

"Темп-СУМЗ-УГМК" в споре за бронзовые медали не смог воспользоваться преимуществом своей площадки и во втором матче проиграл в Ревде столичной "Руне", на этот раз со счётом 66:92. Наибольший вклад в разгром хозяев внесли Евгений Карпеко и Эдисон Спрюилл (по 20 очков). У "Темпа" 19 очков набрал Дмитрий Незванкин, по 11 - у Ильи Карпенкова и Дениса Левшина.

Теперь серия за бронзовые медали переезжает в Москву и для того, чтобы вернуть её домой на пятый матч, "Темпу" надо дважды выигрывать в гостях. В то же время "Руне" достаточно выиграть один домашний матч из двух, чтобы впервые стать призёром Суперлиги.