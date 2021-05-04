"Уралмаш" - завершил чемпионат Суперлиги с серебряными медалями

В решающем пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата баскетбольной Суперлиги екатеринбургский "Уралмаш" проиграл в гостях "Самаре" со счётом 73:86 (18:17, 14:18, 21:29, 20:22). "Самара" защитила завоёванный два года назад чемпионский титул, а "Уралмаш" впервые стал серебряным призёром турнира.

Равная игра на площадке продолжалась до большого перерыва, а затем самарцы ушли в отрыв, благодаря точным трёхочковых броскам Антона Глазунова и Икечукву Нваму. Последнюю попытку вернуться в игру "Уралмаш" предпринял в начале четвёртой четверти - после рывка 10:0 разница в счёте сократилась до минимума. Но концовка всё-таки осталась за более опытными самарцами, а итоговый счёт установил всё тот же Нваму, вколотив эффектный "гвоздь" в кольцо гостей.

"Уралмаш" сражался с "Самарой" на равных, но уступил по большому счёту всего в двух показателях - подборах (30 на 49) и реализации штрафных бросков (21 из 34).

У "Самары" Нваму набрал 21 очко, Артёмс Бутянковс - 17, Антон Глазунов - 13. В составе "Уралмаша" самыми результативными стали Максим Кондаков - 17, Джастин Роберсон - 16, Максим Кривошеев - 12. Очень не хватило гостям точных попаданий Джавонте Дагласа, который за 31 минуту на площадке сделал пять бросков и все мимо цели.

На церемонии награждения индивидуальными призами по итогам сезона были награждены игроки "Уралмаша" Максим Кондаков (лучший атакующий защитник) и Максим Кривошеев (лучший центровой). Лучшим игроком назван капитан "Самары" Антон Глазунов, который свердловским баскетбольным болельщикам хорошо известен по выступлению за екатеринбургский "Урал" и ревдинский "Темп".

Ранее сегодня "Темп-СУМЗ-УГМК" на домашнем паркете в Ревде выиграл пятый матч бронзовой серии у столичной "Руны" и стал бронзовым призёром чемпионата Суперлиги.