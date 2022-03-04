Баскетбольный клуб «УГМК» исключили из розыгрыша Евролиги

"УГМК" не доиграет сезон в Евролиге. Фото: Пресс-служба БК "УГМК"

Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все российские клубы и сборные команды России от соревнований, проводимых под своей эгидой. Женский баскетбольный клуб «УГМК», таким образом, исключён из розыгрыша Евролиги текущего сезона

Баскетболистки «УГМК» провели в текущем розыгрыше Евроилиги 14 матчей и не потерпели ни одного поражения. 23 февраля «лисицы» вышли в плей-офф.

– Мы с болью и сожалением восприняли новость о данном решении, поскольку считаем, что оно никак не связано ни с баскетболом, ни со спортивными и олимпийскими принципами в целом. Лозунг «спорт вне политики», заложенный бароном Пьером де Кубертеном в качестве фундаментального основания существования мировой спортивной системы, нарушается международными спортивными чиновниками на регулярной основе. В связи с этим мы оставляем за собой право оспаривать решение FIBA в соответствии с нормами международного спортивного права, – говорится в заявлении клуба «УГМК».

«УГМК» должен был сыграть в четвертьфинале с другим российским клубом – курским «Динамо». Теперь федерация пересмотрит пары плей-офф в соответствии с рейтингом команд.

Напомним, что уральский клуб шесть раз побеждал в Евролиге.