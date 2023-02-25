Ревдинский баскетбольный клуб "Темп-СУМЗ-УГМК" уступил "Руне"

"Руна" — "Темп-СУМЗ-УГМК". Фото: пресс-служба профессионального баскетбольного клуба "Руна"

В российской баскетбольной Суперлиге состоялась встреча серебряного и бронзового призеров прошлого розыгрыша — ревдинского "Темп-СУМЗ-УГМК" и московской "Руны". Москвичи на домашнем паркете победили со счетом 75:68.

Примечательно, что "Руна" и "Темп" в прошлом сезоне заняли второе и третье места в Суперлиге. В этом сезоне команды также занимают второе и третье места соответственно. Лидирует по-прежнему екатеринбургский "Уралмаш".

Встреча команд из первой тройки получилась яркой. В стартовой четверти лидер менялся аж 6 раз, а максимальный разрыв составлял всего 5 очков. В итоге отрезок остался за ревдинцами (благодаря попаданию Дмитрия Злобина за несколько секунд до конца) — 25:23. Во второй четверти "Руне" удалось взять игру под свой контроль. За 4 минуты до конца отрезка "Руна" вообще не пропустила ни одного мяча и набрала 7 очков. Итог — 20:11 в пользу москвичей.

После перерыва "Темп" старался действовать активнее, хоть и преимущество оппонентов в какой-то момент стало плюс 8. В середине периода Александр Лавников в двух атаках подряд набрал 5 очков и восстановил равенство — 53:53. Но в последней четверти ревдинцы не смогли нарастить преимущество и удержать счет на табло. Большую часть времени перевес "Руны" составлял 6–9 очков. Итог — 75:68.

Несмотря на победу, "Руна" осталась на втором месте в Суперлиге, уступая "Уралмашу". "Темп" сохранил за собой третью строчку. "Уралмаш" проведет свой матч 2 марта.