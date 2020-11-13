Евгений Куйвашев поздравил Антона Шипулина с избранием на пост президента региональной Федерации биатлона

Бывший биатлонист выразил надежду, что глава региона поможет вновь сделать Свердловскую область кузницей спортивных кадров. Фото: депаратмент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ, экс-биатлонистом Антоном Шипулиным. Глава региона поздравил бывшего спортсмена с избранием на пост президента Федерации биатлона Свердловской области и обсудил с ним рабочие планы.

Напомним, об избрании Антона Шипулина президентом свердловской Федерации биатлона стало известно 23 октября. По словам депутата, он будет работать на этой должности без зарплаты, то есть, на общественных началах.

"Уверен, что при вашем ресурсе, вашем знании и умении биатлон в Свердловской области будет развиваться еще более динамично. Желаю вам успехов в этой работе. Мы вас, безусловно, будем всесторонне поддерживать. Важно чтобы как можно больше людей занимались этим замечательным видом спорта", - сказал Евгений Куйвашев Антону Шипулину в ходе встречи.

В свою очередь бывший биатлонист выразил надежду, что глава региона поможет вновь сделать Свердловскую область кузницей спортивных кадров.

"Мы понимаем, что нужен какой-то период времени, чтобы выстроить ту систему, которая действительно будет работать. Поэтому спасибо вам за поддержку и понимание. Надеюсь, с вашей помощью у нас все получится", - отметил депутат.

Ранее "Облгазета" сообщала, что Антон Шипулин намерен привлечь в Свердловскую область новых спонсоров и партнёров, развивать лыжно-биатлонную инфраструктуру региона, систему подготовки профессиональных спортсменов и детский спорт.