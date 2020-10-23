Антон Шипулин избран президентом Федерации биатлона Свердловской области

Бывший спортсмен заявил, что несмотря на работу в нижней палате парламент и в фонде, он будет уделять достаточно времени своей новой должности. Фото: Алексей Кунилов.

Депутат Госдумы РФ, экс-биатлонист Антон Шипулин возглавил Федерацию биатлона Свердловской области. Бывший спортсмен заявил, что несмотря на работу в нижней палате парламент и в фонде, он будет уделять достаточно времени своей новой должности.

"Предложения возглавить федерацию в нашем регионе мне поступали давно, но в силу ряда обстоятельств я не мог этого сделать. Но безусловно все это время я следил за ситуацией в федерации, вникал в проблемы, был так или иначе в курсе всех внутренних процессов. Все-таки биатлон — мой родной вид спорта", - пишет Антон Шипулин на своей странице в Instagram.

Депутат Госдумы уточнил, что работа в фонде и парламенте будет занимать основную часть его времени, однако у него есть желание заняться также развитием биатлона на Среднем Урале. По словам Антона Шипулина, решение возглавить федерацию биатлона является взвешенным, и он считает, что ему хватит сил, опыта и времени для совмещения сразу трёх направлений.

"Номинальным руководителем федерации я не буду, совесть бы не позволила", - подчеркнул экс-биатлонист, добавив, что его новая должность не будет оплачиваться.

Кроме того, Антон Шипулин намерен привлечь в Свердловскую область новых спонсоров и партнёров, развивать лыжно-биатлонную инфраструктуру региона, систему подготовки профессиональных спортсменов и детский спорт.

Напомним, что 15 сентября у Антона Шипулина родился третий ребёнок - мальчика назвали Максимом.

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