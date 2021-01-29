Анастасия Шевченко завоевала бронзу чемпионата Европы по биатлону

Фото: Алексей Кунилов

В Польше продолжается чемпионат Европы по биатлону. Свердловская спортсменка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке.

21-летняя свердловчанка была близка к подиуму и в первой гонке турнира, но в "индивидуалке" Шевченко не хватило нескольких секунд, и в итоге она показала четвёртое время. Зато в спринтерской гонке у Анастасии всё получилось. Свердловчанка вновь показала чистую стрельбу (пока на этом турнире Шевченко ещё не промахивалась: шесть чистых стрельб из шести) и уходила на финишный круг с лучшим временем. Однако на заключительном отрезке гонки темп свердловчанки чуть упал, и её смогли обойти две спортсменки, которые вступили в гонку позже. Победительницей спринта стала латышка Байба Бендика. Каролин Эрдаль из Норвегии уступила ей шесть секунд и заняла второе место, у Шевченко - бронза с отставанием в 10 секунд и отличными шансами на медаль в гонке преследования.

Лариса Куклина, завоевавшая бронзу в индивидуальной гонке, финишировала четвёртой, Валерия Васнецова - пятой. Уже сегодня женщины возьмут старт в гонке преследования, начало - 14:30 по уральскому времени.