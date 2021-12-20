Золото IBU до основы довело

Анастасия Шевченко. Фото: Jasmin Walter/IBU

В минувшие выходные во Франции завершился четвёртый этап Кубка мира по биатлону, а в Австрии – третий этап Кубка IBU. Свердловская спортсменка Анастасия ШЕВЧЕНКО завоевала два золота и получила место в основной сборной.

Российские биатлонисты продолжают радовать болельщиков наградами. На четвёртом этапе Кубка мира в Анси, наши спортсмены были на пьедестале в каждый гоночный день. Первую личную медаль для сборной принёс Эдуард Латыпов в спринте. На трассе он уступил семь секунд обладателю Большого хрустального глобуса трёх последних сезонов норвежцу Йоханнесу Бё. Второе серебро Эдуард завоевал на следующий день в гонке преследования, переиграв в финишном створе Ветле Шостада Кристиансена из Норвегии. Первым стал Кентен Фийон-Майе.

Завоевали первую личную медаль и женщины. Кристина Резцова до самого финиша боролась с француженкой Жулией Симон в масс-старте, но в итоге заняла третье место.

На Кубке IBU в Обертиллиахе – втором по силе старте у биатлонистов – Анастасия Шевченко завоевала золотую медаль в спринте. Причём свердловская спортсменка выиграла у француженки Паулы Ботет меньше секунды – три десятых. Для Анастасии Шевченко это вторая подряд золотая медаль в спринтерских гонках на Кубке IBU. Она по-прежнему возглавляет общий зачёт по очкам – 352. У ближайшей преследовательницы – 308.

Ещё одно золото Анастасия Шевченко выиграла в смешанной эстафете. Она, а также Анастасия Гореева, Никита Поршнев, Максим Цветков использовали меньше всех дополнительных патронов (шесть на всю команду) и хорошо смотрелись ходом на лыжне. Как итог – почти минутное превосходство на финише над сборной Норвегии.

Кубки во Франции и Австрии были заключительные в этом календарном году. Позже президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров провёл совещание с тренерским составом сборных, где были определены составы мужской и женской команд на январские этапы.

В итоге Анастасия Шевченко была переведена в основную сборную и начнёт год на Кубке мира в немецком Оберхофе (6–9 января 2022-го). А вот уроженец Серова Василий Томшин переведён для выступления на Кубке IBU (Словакия, Осрблье 8, 9 января).

Досье Анастасия ШЕВЧЕНКО родилась 11 июня 1999 года в Омске. Вслед за братом Алексеем в юниорском возрасте перебралась в Екатеринбург, где стала заниматься у Михаила Шашилова (ныне наставника основной женской сборной России). Представляет Свердловскую область. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы.