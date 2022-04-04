На «Жемчужине» было ярко

Слева направо: Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Антонина Кирсанова и Светлана Миронова. Команда завоевала серебро на чемпионате России в Тюмени. Фото: Евгений Тумашов / Союз биатлонистов России

В Тюмени прошёл чемпионат России по биатлону. В заключительной гонке у женщин – масс-старте на 12,5 километра – представительница Свердловской области Светлана МИРОНОВА завоевала бронзовую медаль. Сезон у биатлонистов теперь официально завершён.

Чемпионат страны, в общем, всегда был в программе у российских биатлонистов в финале сезона. И всегда сильнейшие спортсмены приезжали на него с Кубка мира и Кубка IBU. Но в этот раз, как известно, всё пошло иначе, и биатлонисты сначала выступили на Кубке России в Уфе, а затем прибыли в тюменскую «Жемчужину Сибири». В Тюмень также были приглашены спортсмены из Белоруссии, поэтому чемпионат России получил статус «открытого».

Стоит отметить, что атмосфера в Тюмени была под стать этапам Кубка мира. Люди до отказа заполнили трибуны «Жемчужины», горячо поддерживая всех спортсменов. Так здесь было в марте 2018-го, когда в Тюмени завершался весь международный биатлонный сезон и решалась судьба Хрустальных глобусов. Сейчас было нисколько не хуже, хоть это и не Кубок мира, а лишь внутренние старты.

И спортсмены вознаградили собравшихся зрителей зрелищными гонками. Особенно удались в этом плане масс-старты, где судьба медалей решалась на самом финише и в жарких разборках на последних подъёмах. Эти гонки закрывали соревновательную программу, и к ним мы вернёмся чуть позже.

Свердловские спортсмены завоевали первую медаль в сингл-миксте: Кирилл Бажин вместе с Тамарой Дербушевой (многим знакомой по девичьей фамилии Воронина) стали третьими. Кирилл Бажин на последнем отрезке не подпустил к себе более опытного Петра Пащенко и сохранил бронзу.

Серебряную медаль выиграла свердловская четвёрка в женской эстафете. Причём девушки поднялись на пьедестал со штрафным кругом. Светлана Миронова на первом этапе передала эстафету в четырёх секундах от лидера – команды ХМАО-Югры. Проблемы случились на втором отрезке, где бежала Антонина Кирсанова. Спортсменка зашла на штрафной круг после «стойки» и пришла к финишу лишь пятой. Ситуацию спасали Ирина Казакевич и Тамара Дербушева. Последняя, к слову, ни разу не промахнулась, но ходом уступала Кристине Резцовой. В итоге Тамара Дербушева не смогла приблизиться к лидеру, но создала огромный временной задел от команды Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – более двух минут.

Последнюю награду – и первую личную – завоевала Светлана Миронова в масс-старте. Перед последней стрельбой Светлана шла в лидирующей группе, но промах на четвёртом рубеже лишил её шансов бороться за более высокое место. Со штрафного круга спортсменка уходила пятой, но на финальном отрезке Светлана Миронова сначала обогнала Елизавету Каплину, а потом и Ларису Куклину. Будь трасса чуть длиннее, Светлана достала бы и Викторию Сливко, но в тот день свердловчанка довольствовалась бронзой. Выиграла вновь Кристина Резцова.

– Я вышла со штрафного круга, видела спины девочек и понимала, что шанс догнать у меня есть, – рассказала после финиша Светлана Миронова.

Мужская сборная Свердловской области была представлена на чемпионате России одним человеком – Кириллом Бажиным. Из-за этого команда региона не смогла принять участие не то что в мужской эстафете, но даже в смешанной, где нужны двое мужчин. Однако свердловские болельщики могли порадоваться за уроженца Серова и воспитанника местного УОР №1 Василия Томшина (сейчас выступает за Санкт-Петербург), который победил в масс-старте. Именно его финишная «разборка» с Максимом Цветковым стала одним из самых ярких моментов чемпионата страны.

Василий вообще ушёл с последней стрельбы третьим, после Никиты Поршнева и Максима Цветкова. По ходу трассы он обогнал Никиту Поршнева и «вцепился» в Цветкова, не давая ему уйти на подъёме. В итоге Василий действовал в стиле лыжных спринтеров и вырвал победу в считанных сантиметрах перед финишем. Между ним и Максимом Цветковым в итоговом протоколе разница меньше секунды – 0,9.

Победа Василия Томшина, который имеет целый букет медалей Кубка IBU и выступал на Кубке мира, – яркая, но не сенсационная. Вообще, чемпионат России всегда открывал зрителям неожиданных героев, но не в этот раз. Тут, скорее, наоборот. Одна из главных неожиданностей – победа 37-летней Екатерины Юрловой-Перхт в сингл-миксте. Она не участвовала в стартах с марта 2020 года. В прошлом году родила вторую дочь. По правилам она теперь должна войти в расширенной список сборной.

Но где же юниоры? Российские старты должны давать повод говорить о молодых талантах, стремящихся в главную команду страны, в её сборную. А в стартовых протоколах двух масс-стартов – мужского и женского – не было ни одного спортсмена, родившегося в 2000-х. В мужском спринте юниоры остались за пределами топ-20.

Уже после чемпионата России были сформированы рейтинги Союза биатлонистов России (СБР), которые учитывали результаты гонок международных и всероссийских соревнований. В общем рейтинге СБР на первых местах – Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Тут всё понятно. Ирина Казакевич, к слову, заняла третье место. А ещё был определён российский рейтинг по итогам только внутренних стартов. Его возглавили Кирилл Бажин и Елизавета Каплина. Елизавете, например, 26 лет, но она ещё ни разу не выступала на Кубке мира. Кириллу Бажину – 24 года и даже на Кубке IBU в этом сезоне он не бегал.

Ясно, что у российского биатлона в следующем сезоне туманные перспективы на международной арене. Но за этим туманом становится тревожно за подготовку нашей молодёжи. Потому что на Екатерину Юрлову-Перхт и Максима Цветкова надеяться, конечно, можно, но вряд ли это приведёт к вершинам.