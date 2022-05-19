Биатлонистов разделили на группы. Светлана Миронова больше не с Михаилом Шашиловым

Светлана Миронова ушла из группы Михаила Шашилова. Фото: Nordic Focus

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы групп сборной России для централизованной подготовки в следующем сезоне. Основной состав поделен между четырьмя тренерами. Один из – свердловский специалист Михаил Шашилов, от которого в другую группу ушла Светлана Миронова.

Союз биатлонистов России летом начинает жить активнее, чем зимой. Только определились кандидаты на пост президента СБР (их два – действующий глава, уроженец Свердловской области Виктор Майгуров и вице-президент СБР, глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Выборы президента пройдут в середине июня), как тут же разделили сборную на группы.

Почему именно такая последовательность – сначала тренеры, а потом уже президент – не до конца понятно. Получается, что в теории решение предыдущего руководителя может отменить новый. Да и сильно торопиться с подготовкой к сезону пока не нужно. Да, она обычно начинается в мае-начале июня. Но сейчас туманны перспективы нового сезона. Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил россиян от всех соревнований под эгидой организации. Также приостановлено членство СБР в международном Союзе. Летние старты наши спортсмены со стопроцентной уверенностью пропустят. Конечно, все может еще поменяться до конца ноября, но пока в перспективе лишь российские (или белорусско-российские) соревнования.

Также мы видим, что у сборной нет главного тренера. Это вообще должность-загадка. Главный тренер команды то появлялся, то исчезал. Последний раз ее занимал Валерий Польховский, но к Олимпиаде сборная уже готовилась без него. Причем мнение относительно того, нужна ли такая должность в команда или нет, разнится даже внутри СБР. А сам Валерий Польховский недавно заявил, что не видит человека, готового им стать.

Но как бы то ни было, сейчас приходит понимание, как будет готовиться сборная. Ее поделили на четыре группы – две мужские, одна женская и одна смешанная. Их возглавляют Юрий Каминский, Сергей Башкиров, Михаил Шашилов, Артем Истомин. И две группы юниоров, за которые отвечает Владимир Брагин.

Свердловских болельщиков, конечно, интересует Михаил Шашилов. К нему в группу попали Владислава Гаврилова, Анна Григорьева, Ирина Казакевич, Алина Кудисова, Полина Плюснина, Анна Старовойтова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Тамара Дербушева.

Михаил Шашилов был приглашен в женскую сборную России в 2020 году. Фото: Алексей Кунилов

В группе Михаила Шашилова не оказалось свердловской спортсменки Светланы Мироновой. Светлана тренировалась у Михаила Шашилова с начала 2010-х годов в Училище Олимпийского резерва города Екатеринбурга. Их дуэту уже больше десяти лет и в итоге он вылился в серебро Олимпийских игр, но сейчас Светлана Миронова перешла в группу Артема Истомина. Другие воспитанницы Шашилова – Ирина Казакевич (призер пекинской Олимпиады), много выигравшая по юниорам Анастасия Шевченко, прогрессирующая на уровне страны Тамара Дербушева остались со своим тренером.

Артем Истомин совсем молодой тренер, который будет работать в дуэте с более опытным Виталием Норицыным. В этой же группе лидер женской команды Кристина Резцова, молодые таланты Даниил Серохвостов и Карим Халили.

Светлане Мироновой уже 28 лет. По меркам биатлона возраст полного расцвета. Но с приходом Михаила Шашилова в команду результаты Светланы так и не пошли вверх. Да, Светлана Миронова завоевывала медали, но только в эстафетных гонках. За неполный прошлый сезон на Кубке мира у нее ни одного личного подиума. Не было их и в прошлом сезоне. Видимо Светлана решила, что самое время попробовать улучшить результаты с новым наставником. Но печальнее всего то, что из-за отсутствия международных стартов оценить прогресс биатлонистки будет почти невозможно – на российских стартах совсем другая конкуренция