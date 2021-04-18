Лидер Турнира претендентов по шахматам Максим Вашье-Лаграв: «У нас было больше времени подготовиться»

Максим Вашье-Лаграв. Фото: Петр Кабанов

Лидер Турнира претендентов по шахматам, французский гроссмейстер Максим Вашье-Лаграв считает, что длительная пауза в матчах позволила лучше подготовиться ко второму кругу, который стартует 19 апреля в Екатеринбурге.

– Я уже был готов [в прошлом году], что Турнир может быть остановлен, – ответил на вопрос «Облгазеты» Максим Вашье-Лаграв. – Когда мы летели, ситуация в мире уже накалялась. Поэтому понимали, что риски есть, и играли в таких условиях. Перерыв, конечно, длился дольше, чем все ожидали. С другой же стороны, хорошо, что было больше времени подготовиться. Я во всеоружии.

Он также отметил, что из-за длительной подготовки фанатов шахмат ждут захватывающие партии.

– Все с нетерпением ждали продолжения. И мы готовы играть.

На пресс-конференции, которая прошла в Екатеринбурге 18 апреля, управляющий директор Международной шахматной федерации (FIDE) Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что все гроссмейстеры прибыли в город и готовы к возобновлению Турнира.

Турнир претендентов по шахматам, который определит соперника Магнуса Карлсена в споре за звание чемпиона мира, возобновится в отеле Hyatt Regency. Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) должны доиграть семь туров и определить сильнейшего.

Партии будут сыграны 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27 апреля. Тай-брейки (при необходимости) сыграют 28 апреля. Организаторы сообщили, что часть зрителей будет допущена на игры.

Пары восьмого тура: Фабиано Каруана – Максим Вашье-Лаграв Ван Хао – Дин Лижэнь Ян Непомнящий – Аниш Гири Кирилл Алексеенко – Александр Грищук

Из-за распространения коронавируса Турнир претендентов был остановлен в конце марта 2020 года. На тот момент сыграли семь туров – ровно половину. Перед остановкой турнирная таблица выглядела так:

1–2 места: Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий – по 4,5 очка. 3–6 места: Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук – по 3,5. И последние два места – Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко – по 2,5.