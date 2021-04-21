Россиянин Ян Непомнящий упрочил своё лидерство на Турнире претендентов

Ян Непомнящий. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялся десятый тур Турнира претендентов по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл Кирилла Алексеенко и набрал 6,5 очков. У ближайших преследователей – по 5,5.

Ян Непомнящий единственный, кто праздновал победу в десятом туре. Остальные партии игрового дня – Фабиано Каруана – Дин Лижэнь, Максим Вашье-Лаграв – Аниш Гири, Ван Хао – Александр Грищук – завершились вничью.

В активе Яна Непомнящего 6,5 очков. Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв и Аниш Гири набрали по 5,5. Ван Хао и Александр Грищук – по 4,5. Дин Лижэнь и Кирилл Алексеенко – по 4 очка.

22 апреля у гроссмейстеров день отдыха. Оставшиеся туры будут сыграны 23, 24, 25 и 27 апреля.