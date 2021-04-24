Ян Непомнящий лидирует за два тура до окончания Турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге

Гроссмейстер Аниш Гири (Нидерланды) обыграл Фабиано Каруана (США) в 12-м туре Турнира претендентов и отстаёт от лидера – Яна Непомнящего – на 0,5 очка. Ян по-прежнему лидирует.
Ян Непомнящий обыграл чёрными Ван Хао (Китай). В активе россиянина 8 очков. А у Аниша Гири – 7,5. На третьей строчке Максим Вашье-Лаграв, который обыграл Кирилла Алексеенко. У француза 6,5 очков.
Фабиано Каруана занимает четвёртую строчку с 6 очками. На пятом месте Александр Грищук.
Ван Хао и Дин Лижень набрали по 5 очков. Замыкает таблицу Кирилл Алексеенко (4,5 очка).
25 апреля у гроссмейстеров день отдыха. Туры запланированы на 26 и 27 апреля.
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Турнир претендентов на Урале
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