Шахматный король выдвинул условия

Прошлогодний матч претендентов проходил в апреле 2021 года в столице Урала. Победителем стал Ян Непомнящий. После этого екатеринбургская компания «Сима-ленд» подписала с гроссмейстером спонсорский контракт. Фото: Павел Ворожцов.

Российский гроссмейстер Ян НЕПОМНЯЩИЙ выиграл турнир претендентов FIDE. Он сделал это второй раз подряд (в прошлом году шахматист одержал победу в Екатеринбурге). Теперь россиянин должен сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом КАРЛСЕНОМ. Но норвежец дал понять, что повторный поединок с Непомнящим ему неинтересен.

Нынешний турнир претендентов прошел в столице Испании Мадриде. Российский гроссмейстер стал победителем досрочно – за тур до конца. Ян Непомнящий не проиграл ни одной партии и набрал 9,5 очков. Он стал первым шахматистом, кто смог выиграть турнир претендентов дважды – с того момента как кандидатский отбор стал проводиться в формате 14-ти туров (c 2013 года).

Победа дала Яну Непомнящему шанс вновь сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В прошлом году, когда россиянин выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге, матч за мировую шахматную корону в Дубае закончился досрочной и уверенной победой Магнуса Карлсена – 7,5 : 3,5.

После такого чувствительного поражения в ОАЭ Ян Непомнящий – вопреки прогнозам шахматных экспертов и бывших гроссмейстеров – не «рассыпался». Шахматист продемонстрировал на турнире в Мадриде высокий уровень. Практически сразу же он добился преимущества, не допускал серьезных просчетов и уверенно провел партии со всеми участниками – Фабиано Каруаной, Рихардом Раппортом, Яном-Кшиштофом Дудой, Дин Лижэнем, Алирезой Фирузджей, Хикару Накамурой, Теймуром Раджабовым.

Чемпион потерял мотивацию

Шахматный король Магнус Карлсен еще до начала турнира в Мадриде высказался в норвежской прессе, что несколько потерял мотивацию к чемпионским матчам. Карлсен отметил, что на поединок его может замотивировать юный талант Алиреза Фирузджа – прошлогодний финалист Большой швейцарки FIDE. Если же претендентский турнир выиграет кто-то другой, то он, Карлсен, вряд ли сыграет в матче за шахматную корону.

Но 19-летний иранский гроссмейстер Алиреза Фирузджа, выступающий за Францию, занял на турнире лишь шестое место. Ян Непомнящий уверенно обыграл его и в первом круге (партия длилась 39 ходов), и во втором (35 ходов). Алиреза Фирузджа в итоге выиграл в Мадриде только у аутсайдера турнира Рихарда Раппорта и в последней партии у Фабиано Каруаны (итоговое 5 место).

– Карлсен сказал о том, что он, возможно, не будет играть матч еще до самого турнира претендентов. Он ставил на Алирезу Фирузджу. Но выяснилось, что Ян подготовился к этому турниру лучше всех и уверенно выиграл, – рассказал «ОГ» первый вице-президент Федерации шахмат Свердловской области, гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский. – Для многих это было неожиданно, но не для меня. У меня сразу было два фаворита – Дин Лижэнь и Ян Непомнящий. И еще выяснилось, что Алиреза Фирузджа пока далек от больших шахмат. В некоторых партиях он сыграл очень слабо, как, например, во второй с Яном Непомнящим, где он просто, можно сказать, отдал очко. Ян заслуженно завоевал свое право сыграть с чемпионом мира.

Магнус Карлсен поражение своего «мотиватора» никак не прокомментировал. Он похвалил игру Яна Непомнящего, а на вопросы о защите своего титула ответил весьма уклончиво.

Неудивительно, что непобедимый Магнус Карлсен в статусе короля и главного шахматного гения последних лет пришел к мысли о своей мотивации. Возможно, последняя защита титула далась ему неожиданно легко и на этой волне норвежец сделал подобные заявления. Ему хочется в соперники молодого гения с нетипичным подходом к шахматам, с которым он сам будет ломать голову. Хочется нового вызова. Но Алиреза Фирузджа пока не подошел на эту роль. Молодому гроссмейстеру откровенно рано вступать в бой за шахматную корону: турнир претендентов – яркое тому подтверждение.

Норвежец может лишиться титула

В итоге, как сообщает испанская газета El Pais, представители Международной шахматной федерации и сам президент организации Аркадий Дворкович провели в Мадриде встречу с Магнусом Карлсеном. По информации СМИ, гроссмейстер просил федерацию пойти на некие «уступки». Газета «Спорт-Экспресс» пишет об изменениях в регламенте. В частности, Магнус Карлсен хочет разделить матч на три сета и в каждом сыграть по четыре классических партии. В случае ничьей – сыграть еще рапид и блиц.

В FIDE не публиковали информацию по итогам встречи. Не высказался и Магнус Карлсен. По информации источников, окончательного решения пока не принято.

Тут вспоминается история 1975 года, когда действующий чемпион мира американец Роберт Фишер тоже выдвигал свои условия к матчу и в итоге отказался играть против Анатолия Карпова. Тогда FIDE объявила советского гроссмейстера чемпионом, не проводя матч. Но сейчас существует другой вариант: если норвежец все-таки откажется играть, то Ян Непомнящий проведет матч с обладателем второго места на турнире претендентов – китайским шахматистом Дин Лижэнем. Сам же матч запланирован на весну 2023 года.

– Подобные изменения – сложная тема, – говорит Наум Рашковский. – И мне кажется, что со стороны Карлсена все это – лишь предлог. Зачем делить матч на три части – я искренне не понимаю. Это борьба за первенство мира и если она еще интересна, ее нужно проводить по классическим канонам. Может быть, Магнусу Карлсену и надоело что-то, раз он так говорит. Если так, то должны играть два сильнейших шахматиста с турнира претендентов – Ян и Дин Лижэнь. И в таком случае Магнус Карлсен потеряет звание чемпиона мира.