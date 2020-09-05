Уральский боец Пётр Ян в программе "Вечерний Ургант" рассказал о тренировке в условиях пандемии и своей популярности

Спортсмен рассказал телеведущему Ивану Урганту о том, как за два года он приобрёл популярность, об условиях тренировки в условиях пандемии коронавируса и назвал своё главное событие 2020 года. Фото: скриншот передачи "Вечерний Ургант".

Уральский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян стал 4 сентября стал гостем передачи "Вечерний Ургант". Спортсмен рассказал телеведущему Ивану Урганту о том, как за два года он приобрёл популярность, об условиях тренировки в условиях пандемии коронавируса и назвал своё главное событие 2020 года.

Отвечая на вопрос о своей популярности Пётр Ян отметил, что очень важно выделяться на фоне других спортсменов.

"Это было очень быстро, очень стремительно, проделан большой путь. Вроде короткий срок, но никто не знает, что за этим стоит огромная работа. Спортсменов очень много, и ты, безусловно, должен выделяться, должен выигрывать, и тебя заметят", - сказал Пётр Ян.

Он заявил, что решил начать "медийную атаку" по всем бойцам, с которыми у него был бой: Пётр Ян выкладывал в соцсети фотографии своих соперников в юбках и длинными косами.

Далее чемпион UFC рассказал о том, как была организована его тренировка в условиях пандемии коронавируса: в марте он отправился в Тайланд, COVID-19 начал распространяться по всему миру, страны закрыли пассажирское сообщение и Пётр Ян оказался заперт в другой стране на пять месяцев.

"Два месяца мы тренировались дома - в гараже я соорудил зал, были все условия. Тренера не было первые полтора месяца, но потом он всё-таки появился", - сообщил спортсмен.

По его словам, чтобы держать вес в рамках супер лёгкой категории, он садится на водяную диету, которая позволяет ему сбрасывать до 7-8 кг за 3-4 дня - для этого необходимо пить по 6-7 литров воды.

Главным событием 2020 года для Петра Яна стало рождение второго сына Константина.

Напоследок чемпион UFC и телеведущий провели мини-спарринг: боец показал свой удар ногой в голову. Видео встречи Петра Яна с Иваном Ургантом можно посмотреть здесь.

Напомним, Пётр Ян стал чемпионом мира UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) 12 июля 2020 года после поединка с бразильцем Жозе Альдо. В аэропорту Кольцово победителя встречали толпы фанатов.