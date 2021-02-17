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Спорт / Единоборства
17 февраля 2021, 13:06

Дворец единоборств в Качканаре примет воспитанников не раньше сентября

Дворец единоборств в Качканаре

Дворец единоборств в Качканаре сможет принимать в своих стенах всероссийские соревнования. На фото - эскизный проект Дворца.

В Качканаре состоялась торжественная церемония открытия Дворца единоборств (один из проектов программы губернатора Свердловской области "Пятилетка развития"). Сегодня Евгений Куйвашев во время рабочего визита в этот город вместе с главой Качканара Андреем Ярославцевым, вице-президентом "Евраз-Холдинга" Денисом Новожиловым и депутатом Госдумы РФ Антоном Шипулиным праздничным перерезанием красной ленты обозначили финал большой стройки.

Как сообщил "Областной газете" директор МУДО "ДЮСШ "Самбо и дзюдо" Денис Сапунов, впереди процедура лицензирования, которая может занять три-четыре месяца, а после Дворец объединит на своих коврах воспитанников двух спортивных школ города - ДЮСШ «Самбо и Дзюдо» и ДЮСШ «Спартак».

- Обязательно мы будем заявляться на всероссийские соревнования, теперь у нас есть все возможности. Всего 5 залов, один из них - основная арена, которая соответствует всем требованиям для проведения больших соревнований, размерами 31х42 на 6 ковров, трибуны - 250 мест и балкон ещё сверху. Дворец большой, 4500 кв.м рабочей площади, - рассказал Денис Павлович. Это радостное событие стало главной новостью всех местных СМИ, и Сапунов не устаёт рассказывать о больших перспективах своего города.

Ранее, когда стройка только начиналась, мы уже писали о том, что в Качканаре популярность единоборств бьёт все рекорды. Существующих залов попросту не хватало. В феврале началось возведение объекта, и вот спустя  год - здание готово. Очень по-спортивному.

Дворец единоборств построен в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Свердловской области, Качканарским городским округом и ЕВРАЗом. Бюджет стройки - 265 миллионов рублей.

Юным спортсменам будут доступны самбо, боевое самбо, дзюдо, карате, бокс и кикбоксинг, рукопашный бой, грепплинг.  Качканарские тренеры уже воспитали 14 мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса, новые возможности позволят вырастить ещё больше спортсменов.

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Пятилетка развития
Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Областная газета Свердловской области

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