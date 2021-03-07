Пётр Ян потерял пояс чемпиона UFC из-за запрещённого удара

Пётр Ян потерял пояс чемпиона UFC из-за удара коленом в голову Стерлингу. Фото: пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил".

В Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 259. Боец уральского клуба "Архангел Михаил" Пётр Ян провёл первую защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

Выступление оказалось неудачным. Ян "раздавил" своего соперника, но потерял пояс чемпиона UFC из-за запрещённого удара.

В главном карде UFC 259 российский боец встретился в пятираундовом поединке с претендентом из США – Алджамейном Стерлингом. В первом раунде Стерлинг начал прессинговать чемпиона, но Ян провёл первый тейкдаун и оформил эффектный бросок, перед этим отправив соперника на канвас. Второй и третий раунды также прошли не в пользу соперника уральского бойца.

К четвёртому раунду на счету Петра Яна было уже шесть успешных тейкдаунов. Именно в этом раунде случился очень странный эпизод – Ян нанёс удар коленом в голову Стерлингу, когда тот стоял одним коленом на настиле. Американец оказался в нокауте. После осмотра врачом бой был остановлен.

После небольшой паузы судьи приняли решение отдать победу претенденту из США. В свою очередь российский боец получил дисквалификацию, рассказали в пресс-службе бойцовского клуба "Архангел Михаил". Известно, что позже Пётр Ян извинился за запрещённый удар.

Как ранее сообщала "Облгазета", Ян ворвался в сильнейшую лигу мира летом 2018-го. За два года он провёл шесть поединков, во всех одержал победы, а затем сражался за вакантный титул чемпиона против легендарного Жозе Альдо. Пётр своим шансом воспользовался, нокаутировал Альдо и стал чемпионом UFC – вторым российским чемпионом организации после Хабиба Нурмагомедова.