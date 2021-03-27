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27 марта 2021, 10:10

Уральский Халк провёл 18-й удачный бой в карьере

Бой Ивана Штыркова

В финальной пятиминутке уралец (справа) за 30 секунд до гонга записал на свой счёт тейкдаун (когда бой переводят из стойки в партер - прим. ред. "ОГ") и добивал противника сверху. Фото: пресс-служба команды "Архангел Михаил"

Уральский боец Иван Штырков сразился с Муратом Гуговым из Кабардино-Балкарии. Победу на турнире ACA 120 в Санкт-Петербурге судьи присудили уральцу.

Бой стал 18-м по счёту удачным из 21-го в карьере Уральского Халка. Бойцы продержались три раунда.

"Первые полторы минуты бойцы потратили на пристрелку, после чего Гугов начал затягивать Штыркова в борьбу. Во втором раунде началась работа на ногах — размены ударами. Иван Штырков нанёс несколько ударов по челюсти соперника, что привело к потере скорости Муратом Гуговым. В финальной пятиминутке уралец за 30 секунд до гонга записал на свой счёт тейкдаун (когда бой переводят из стойки в партер - прим. ред. "ОГ") и добивал противника сверху", - рассказали в пресс-службе команды "Архангел Михаил", которую представляет Штырков.

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Областная газета Свердловской области

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