Пётр Ян завоевал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Пётр Ян сразился за титул с американцем Кори Сэндхагеном. Фото: Павел Ворожцов.

Уральский боец, член команды "Архангел Михаил" Пётр Ян стал временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весе до 61,2 кг. Он сразился за титул с американцем Кори Сэндхагеном.

Турнир прошёл в субботу, 30 октября, в Абу-Даби. Победа была присуждена Петру Яну единогласным решением судей.

Планировалось, что соперником уральского бойца выступит американец Алджамейн Стерлинг, но из-за проблем со здоровьем у спортсмена, бой был отменён. В итоге, против Яна вышел Сэндхагген, который в течение всего боя почти не мог склонить результат в свою пользу. Сейчас у бойца из США 16 побед и два поражения.

"Я уже побеждал Стерлинга, я всё доказал. Все, кто здесь, понимают, кто настоящий чемпион. Ти Джей Диллашоу много говорит, он подвергал сомнению мое чемпионство", - сказал российский чемпион после боя.

Победу на турнире в Абу-Даби одержал ещё один россиянин - Ислам Махачев одолел бойца из Новой Зеландии Дэна Хукера.

Подробности о подготовке Петра Яна к минувшему поединку читайте в материале "ОГ".