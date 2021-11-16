Екатеринбуржцы завоевали пять золотых медалей на чемпионате Европы по киокусинкай

Екатеринбуржцы оказались лучшими в нескольких категориях. Фото: Павел Ворожцов

Каратисты из Екатеринбурга привезли пять золотых медалей с чемпионата Европы по киокусинкай. Соревнования проходили в Польше.

Кроме золотых наград, в копилке спортсменов из Екатеринбурга также есть одна серебряная и одна бронзовая медали. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В весовой категории до 80 кг лучшим стал Лаша Габараев. Он обошёл спортсменов из Польши, Беларуси и Болгарии. Игорь Загайнов завоевал золото чемпионата Европы в весе свыше 90 кг. В 2019 году он вошёл в восьмёрку сильнейших каратистов мира.

В категории ката (последовательность блоков и ударов, выполняемых в одной или более стойках - прим. "ОГ") золото завоевала Регина Сатвалдиева. Она многократный победитель и призёр всероссийских и международных соревнований. В командном зачёте по ката уральцы тоже победили. Они обошли команду Украины и Венгрии.

Семён Колупаев выиграл золотую медаль в весовой категории до 55 кг среди юниоров 16-17 лет. Валентина Старикова и Глеб Алёшин взяли серебро и бронзу соответственно в возрастной категории 10-11 лет.

Следующие международные соревнования пройдут 19 декабря 2021 года в Калининграде.

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