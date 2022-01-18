В начале марта в Краснодаре состоится бой "Уральского Халка" с бразильцем Леонардо Сильвой

Иван Штырков встретится с бразильцем Леонардо Сильвой 6 марта. Фото: Владимир Мартьянов

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков 6 марта встретится с бразильцем Леонардо Сильвой. Бой уральца, являющегося вторым номером рейтинга полутяжёлого дивизиона лиги АСА, с оппонентом, занимающим четвёртую строчку рейтинга, пройдёт в Краснодаре.

По информации пресс-службы бойцовского клуба "Архангел Михаил", Иван Штырков понимает, как нужно действовать против соперника.

"В 2019 году Иван готовил к бою с Сильвой своего одноклубника Михаила Рагозина, и тогда успех был на стороне команды россиян, — указано в сообщении. — Кроме того, Штырков от раза к разу набирает во всех аспектах и всегда действует непредсказуемо в своих поединках". В частности, отмечено, что "Уральский Халк" в ноябре одержал досрочную победу над Артуром Астаховым и рассматривался в качестве претендента на титул АСА.

Дебют бразильского бойца в лиге АСА начался с боя против Муслима Магомедова. В этом поединке Леонардо Сильва проиграл решением судей. В целом в активе бразильца насчитывается немало побед, из них десять — нокаутами.

В конце ноября "Областная газета" писала, что Иван Штырков провёл свой третий поединок в ACA — одной из сильнейших лиг России по смешанным единоборствам. В ярком бою "Уральский Халк" в первом раунде нокаутировал ещё одного представителя Екатеринбурга — Артура Астахова.