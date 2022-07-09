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9 июля 2022, 23:07

Магомед Курбанов: "Тим Цзю, хватит бегать. Давай устроим мегабой"

Фото: Алексей Колчин/Пресс-служба RCC

Фото: Алексей Колчин/Пресс-служба RCC

Екатеринбургский боксер Магомед Курбанов прокомментировал свою победу над экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой.

- Чувствую себя прекрасно. Я удовлетворен и рад, что все-таки закончил это дело в свою пользу. В декабре, когда наш бой сорвался, я очень сильно болел, и, если бы Патрик был бы в такой форме, как сегодня, я бы упал раунде в четвертом. Но сейчас я был полностью готов. Да, было неудобно, потому что бразилец работал в левой стойке. Плюс он удивил меня хорошей работой на ногах, хорошими передвижениями. Но мы провели хорошую работу, где-то я немного спешил, но постоянно говорил себе: “Контроль, контроль, контроль”. Он ничего не делает, кроме джеба, - сказал Магомед Курбанов.

Также Магомед бросил вызов Тиму Цзю.

- Что касается дальнейших планов, то, конечно, никуда не делся вариант с Цзю. Тим Цзю, хватит бегать. Давай сделаем мегабой. Не знаю, насколько реален этот бой, но я его хочу. Пусть он дерется с Чарло, еще куда-то бегает, но в итоге нужно прибежать ко мне. Соберем любую арену, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч зрителей, - добавил Магомед Курбанов.

Областная газета Свердловской области

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