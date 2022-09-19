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19 сентября 2022, 17:53

Самбисты из Верхней Пышмы завоевали золото на чемпионате Европы

  Валерия Белякова
Спортсмены

Золото на чемпионате Европы по самбо завоевали Владимир Гладких и Рамед Гукев. Фото: пресс-служба УГМК

Золотые медали привезли с чемпионата Европы по самбо спортсмены из Верхней Пышмы. Соревнования проходили во втором по величине городе Сербии Нови Саде, сообщили в пресс-службе УГМК.

Победу одержали два самбиста. Владимир Гладких завоевал чемпионский титул в четвертый раз. Он боролся в весовой категории до 58 килограммов. В финальном поединке спортсмен применил болевой прием "рычаг локтя" и уже на третьей минуте одолел соперника — многократного чемпиона мира и Европы Вахтанга Чидрашвили из Грузии.

Выступавший в весе до 71 килограмма свердловчанин Рамед Гукев звание сильнейшего самбиста континента завоевал впервые. Он боролся с представителем Грузии Миндией Лилуашвили. Уральский боец применил бросок на ногу, который судьи оценили в четыре балла.

Напомним, с 22 по 27 сентября Верхняя Пышма превратится в международный центр единоборств. Здесь пройдет детско-юношеский фестиваль "Кубок Евразии — 2022".

Областная газета Свердловской области

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