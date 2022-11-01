Свердловчане завоевали еще три медали чемпионата России по дзюдо

Дали Лилуашвили (вторая слева) с золотой медалью чемпионата России. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился второй день чемпионата России по дзюдо. Представители Свердловской области завоевали еще три награды турнира.

В категории до 63 кг в финал пробилась свердловчанка Дали Лилуашвили. В схватке за золотую медаль она сошлась с Анастасией Гончаровой из Краснодарского края. Соперницы хорошо знали друг друга, поэтому встреча получилась упорной и перешла в дополнительное время. Там Лилуашвили удалось взвинтить темп, после чего Гончарова получила очередное предупреждение — победа досталась Дали Лилуашвили.

В этом же весе у представительниц Свердловской области еще одна награда. Екатерина Цыберт через утешительные встречи вступила в борьбу за бронзовую медаль, где она оказалась сильнее Екатерины Вальковой.

Третья медаль также была завоевана в женской части соревнований. Яна Полякова уверенно дошла до полуфинала, где встретилась с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Мадиной Таймазовой. Титулованная соперница оказалась сильнее, и Яна вышла на схватку за бронзовую медаль, в которой сумела победить Викторию Карсанову и заняла третье место.

Таким образом, после двух дней соревнований у сборной Свердловской области 5 медалей: золото, 2 серебра и 2 бронзы. Ранее вторые места заняли Сахават Гаджиев (до 60 кг) и Алена Прокопенко (до 78 кг).