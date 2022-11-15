В Кольцово встретили чемпионов мира по самбо

В Кольцово встретили свердловских спортсменов, завоевавших награды высшей пробы на чемпионате мира по самбо. Фото: ИА "Ночные новости"

Золото и серебро привезли свердловские спортсмены с чемпионата мира по самбо, который завершился в столице Киргизии. Сегодня ночью атлетов встречали в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Российская сборная по самбо заняла 1 место в общем зачете, завоевав 13 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. От Свердловской области в соревнованиях участвовали 5 человек — за ними 3 золота и 2 бронзы.

Фото: ИА "Ночные новости"

В весовой категории до 50 кг 3 место заняла воспитанница екатеринбургского СК "Родина" Екатерина Хасанова. Ее коллеги по клубу завоевали награды высшей пробы: золото за Олесей Посылкиной, выступавшей в весе до 72 кг, и Дарьей Речкаловой, боровшейся за победу в весовой категории до 80 килограммов.

Фото: ИА "Ночные новости"

В мужской команде отличились представители Верхней Пышмы. Золотой медали удостоили Станислава Скрябина (весовая категория до 79 кг). Бронза у Антона Брачева (весовая категория до 98 кг).

Напомним, чемпионат мира по самбо проходил в столице Киргизии в Бишкеке с 11 по 13 ноября. 2 место в общем зачете заняли хозяева площадки, сборная Киргизии. Тройку лидеров замкнула команда Белоруссии.