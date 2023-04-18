Свердловские спортсмены стали призерами на Кубке МЧС России по самбо

Свердловские спортсмены помогли сборной УрФО занять второе общекомандное место. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В сборную Уральского федерального округа на Кубке МЧС России по самбо вошли 3 спортсмена из Свердловской области. Они заняли первое, второе и третье места в своих весовых категориях, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Кубок МЧС России по самбо прошел в Московской области. В нем приняли участие 66 спортсменов из 8 федеральных округов России.

Пожарный 66-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда Николай Трапезников стал первым в своей весовой категории. Заместитель начальника отдела управления кадровой и воспитательной работы Главного управления Дмитрий Тимухин поднялся на вторую ступеньку пьедестала. Командир отделения 117-й пожарно-спасательной части 59-го пожарно-спасательного отряда Александр Андрианов завоевал бронзу.

Свердловские спортсмены помогли сборной УрФО занять второе общекомандное место.

Напомним, ранее в Академическом районе Екатеринбурга открылся новый Дворец дзюдо.