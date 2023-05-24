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24 мая 2023, 17:56

Никита Цзю победил Бенджамина Боммбера в первом раунде

Никита Цзю вместе со своей командой. Фото: No Limit Boxing

Никита Цзю вместе со своей командой. Фото: No Limit Boxing

Младший сын легендарного свердловского боксера, уроженца Серова Кости Цзю — Никита Цзю — провел свой шестой поединок на профессиональном ринге. На турнире в Австралии он в первом раунде финишировал Бенджамина Боммбера и одержал шестую победу в карьере.

Боммбер подходил к бою с Никитой с аналогичным рекордом — 5:0. Но уже в первом раунде для небитого ранее Бенджамина все было кончено. Никита с первых же секунд боя стал диктовать ход поединка, работал мощными сериями, действовал агрессивно. В какой-то момент защита Боммбера стала слишком пассивной, и рефери был вынужден остановить поединок, зафиксировав победу Никиты Цзю техническим нокаутом в первом раунде.

Никита продолжает оставаться непобежденным боксером. В зале находился его старший брат Тим Цзю — временный чемпион мира по версии WBO. Кстати, Тиму тоже скоро предстоит провести бой: 18 июня он будет проводить первую защиту своего пояса в бою против мексиканца Карлоса Окампо.

Областная газета Свердловской области

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Никита Цзю победил Бенджамина Боммбера в первом раунде