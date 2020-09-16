Расписание трансляций первого этапа Кубка России по фигурному катанию-2020

Уже 18 сентября стартует Кубок России по фигурному катанию. Напоминаем, что первый этап состоится в Сызрани. В нём должны принять участие Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александр Самарин, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и другие.
В этом сезоне Кубок России станет отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны принять участие в двух из пяти этапов. Соревнования будут проходить в Сызрани, Москве (дважды), Сочи и Казани.
Всего на каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров - до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.
Со списком участников этапа в Сызрани можно познакомиться тут.
Расписание первого этапа Кубка России Сызрань (время МСК)
18 сентября
14:25 – юниоры, ритм-танец
16:40 – танцы, ритм-танец
19 сентября
13:10 – танцы, произвольный танец
14:50 – женщины, короткая программа
16:35 – юниоры, произвольный танец
19:10 – мужчины, короткая программа
20 сентября
12:40 – мужчины, произвольная программа
14:35 – женщины, произвольная программа
16:35 – юниоры, пары, короткая программа
17:55 – пары, короткая программа
21 сентября
12:55 – юниоры, пары, произвольная программа
14:25 – пары, произвольная программа
15:55 – девушки, короткая программа
18:40 – юноши, короткая программа
22 сентября
10:55 – девушки, произвольная программа
13:55 – юноши, произвольная программа
*Трансляции покажут на сайте Первого канала.