Расписание трансляций первого этапа Кубка России по фигурному катанию-2020

Евгения Медведева должна выступить на первом этапе Кубка России. Фото: Александр Козик

Уже 18 сентября стартует Кубок России по фигурному катанию. Напоминаем, что первый этап состоится в Сызрани. В нём должны принять участие Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александр Самарин, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и другие.

В этом сезоне Кубок России станет отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны принять участие в двух из пяти этапов. Соревнования будут проходить в Сызрани, Москве (дважды), Сочи и Казани.

Всего на каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров - до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.

Со списком участников этапа в Сызрани можно познакомиться тут.