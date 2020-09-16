Темы дня

Спорт / Фигурное катание
16 сентября 2020, 12:29

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по фигурному катанию-2020

Евгения Медведева должна выступить на первом этапе Кубка России. Фото: Александр Козик

Евгения Медведева должна выступить на первом этапе Кубка России. Фото: Александр Козик

Уже 18 сентября стартует Кубок России по фигурному катанию. Напоминаем, что первый этап состоится в Сызрани. В нём должны принять участие Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александр Самарин, Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и другие.

В этом сезоне Кубок России станет отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны принять участие в двух из пяти этапов. Соревнования будут проходить в Сызрани, Москве (дважды), Сочи и Казани.

Всего на каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров - до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.

Со списком участников этапа в Сызрани можно познакомиться тут.

Расписание первого этапа Кубка России Сызрань (время МСК)

18 сентября

14:25 – юниоры, ритм-танец

16:40 – танцы, ритм-танец

19 сентября

13:10 – танцы, произвольный танец

14:50 – женщины, короткая программа

16:35 – юниоры, произвольный танец

19:10 – мужчины, короткая программа

20 сентября

12:40 – мужчины, произвольная программа

14:35 – женщины, произвольная программа

16:35 – юниоры, пары, короткая программа

17:55 – пары, короткая программа

21 сентября

12:55 – юниоры, пары, произвольная программа

14:25 – пары, произвольная программа

15:55 – девушки, короткая программа

18:40 – юноши, короткая программа

22 сентября

10:55 – девушки, произвольная программа

13:55 – юноши, произвольная программа

*Трансляции покажут на сайте Первого канала.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.09.2020, 14:43 / Общество
В Свердловской области отравились грибами семь человек
16.09.2020, 14:20 / Общество
В «Майской прогулке» поучаствует в три раза меньше уральцев, чем годом ранее
16.09.2020, 14:04 / Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С
16.09.2020, 13:56 / Спорт
Громкие переходы не закончились? СМИ: Евгения Медведева возвращается в группу Тутберидзе
16.09.2020, 13:29 / Общество
В Екатеринбурге утвердили границы Симановской мельницы