Анастасия Мишина и Александр Галлямов перевернули чемпионат мира с ног на голову

Фото: Александр Козик

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию разыграны первые комплекты наград. Спустя восемь лет у России – золото в парном катании. Но на высшую ступень пьедестала поднялись не те, от кого этого результата ждали, а дебютанты Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Наша страна, бесспорно, является кузницей лучших дуэтов в парном катании. Но с 2013 года (тогда чемпионами планеты стали Татьяна Волосожар и Максим Траньков) россиянам никак не удавалось доказать превосходство над соперниками. Нынешний чемпионат мира – предолимпийский, уже меньше чем через год спортсмены встретятся в Китае. Когда делать главные заявки, если не сейчас?

Наши надежды на долгожданное золото в первую очередь были связаны с опытнейшими Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Они прошли Олимпиаду, за их плечами шесть чемпионатов мира, но… ни одной победы. В Стокгольм дуэт ехал именно за ней. Увы, повторилась история двухлетней давности, когда эти фигуристы остановились в шаге от пьедестала – Евгения не справилась с нервами и прыжками.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – чемпионы России и Европы, они выиграли короткую программу, но допустили аж два падения в произвольной и едва удержались на третьей ступени пьедестала.

Фаворитами соревнований считалась китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун. Это двукратные чемпионы мира и обладатели рекордных баллов за произвольную программу. Перед домашними Играми они должны были показать, кто на самом деле будет в Пекине на позиции хозяев положения. Но новых программ мы не увидели, а пусть и минимальные, но помарки не позволили им «на классе» взять Стокгольм.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов почти безупречно откатали короткую программу, но судьи придержали дебютантам баллы, поставив их только на третье место. Однако в произвольной (которую они символично катают под «We are the champions») ребята исполнили так, что арбитры просто не посмели задвинуть их за прошлых чемпионов. Было бы идеально, если бы вместо Чайковского (а гимн России на чемпионате исполнять запрещено) ещё раз включили Qween – в честь тех, кто в один миг перевернул мир фигурного катания с ног на голову.

Александр Галлямов родился на Урале, в Березниках. Но затем семья переехала в Екатеринбург, и уже в пять лет Саша встал на коньки на арене "Юность", где тренировался у Натальи Карелиной. Сейчас в Екатеринбурге живут бабушка, дедушка и двоюродная сестра Александра.