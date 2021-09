Челябинск проконтролирует фигуристов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов на челябинском льду - во время чемпионата России. Фото: Александр Козик

На челябинской ледовой арене «Трактор» с 11 по 12 сентября пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Именно на Урале будут представлены новые программы сильнейших спортсменов страны. К этому мероприятию точно будут прикованы взгляды не только российских специалистов и болельщиков, потому что наступивший сезон – олимпийский, и очень важно, с каким набором элементов, с какими постановками и в какой форме в этот сезон идут претенденты на медали Пекина.

Контрольные прокаты – казалось бы, событие больше актуальное для тренерского штаба сборной, который должен посмотреть, как фигуристы готовы к предстоящим соревнованиям. Но уже несколько лет подряд из-за огромной популярности этого вида спорта премьерные прокаты проводят в открытом режиме – со зрителями. Конечно, пандемия не позволит болельщикам заполнить арену «Трактор» полностью (7 500 мест) – сначала Роспотребнадзор разрешил продать 450 билетов, позже, в связи с улучшением ситуации, цифра была увеличена до 1000.

Невозможность заполнить все места отразилась и ценообразовании – посещение двух дней прокатов (если смотреть все четыре вида) обойдётся аж в 5 400 рублей. К слову, предстоящий чемпионат России в Петербурге может оказаться для зрителя даже дешевле. Однако это вопросы к организаторам, мы же перейдём к спорту.

В одиночных видах на прокаты заявлено по 10 участников. В женской части мы увидим главных звёзд – большую группу Этери Тутберидзе, к которой в межсезонье от Евгения Плющенко вернулись и Александра Трусова, и Алёна Косторная. И если Трусова сумела за этот год стать бронзовым призёром ЧМ (просто на будущей Олимпиаде третьего места ей недостаточно), то Косторная выглядела неубедительно и, казалось, точно выбыла из борьбы за квоты в Пекин. Поэтому крайне любопытно: сумели ли в команде Тутберидзе собрать форму Алёны и как спортсменка будет смотреться на фоне расцветающих молодых одногруппниц. Речь, конечно, о Камиле Валиевой, Дарье Усачёвой и Майе Хромых. Остановимся на последней фигуристке. Уроженка Нижнего Тагила имеет в арсенале два четверных прыжка (как знать, может, уже и больше?), и если контрольные прокаты пройдут для неё удачно, тренерский штаб может дать ей шанс выступить не на одном этапе Гран-при, а на двух, а значит, побороться за награды мирового турнира. 24-летней Елизавете Туктамышевой предстоит противостоятьвсей этой мощной команде «Т». Елизавета в этом году завоевала серебро чемпионата мира и останавливаться явно не собирается. Уверены, она может стать украшением челябинских прокатов.

В мужской части «контрольный» набор тоже очень крепкий – Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк и другие. Коляда уже заинтриговал всех тем, что для короткой программы выбрал музыку из балета «Щелкунчик», постановкой вновь занимался Илья Авербух.

Также на льду арены «Трактор» мы увидим семь спортивных пар. В первую очередь это Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Александр начинал карьеру в Екатеринбурге). Действующие чемпионы мира оставили с прошлого сезона короткую программу «Эсмеральда», произвольную фигуристы катают под произведения Георгия Свиридова – «Метель» и «Время вперёд». Увы, нам не удастся вживую понаблюдать за уровнем прогресса пары из Екатеринбурга – Алины Пепелевой и Романа Плешкова, которых теперь тренирует Нина Мозер. Вместо Челябинска они отправились в Нью-Йорк на турнир John Nicks Pairs Challengе (9–10 сентября). Выбор был отдан Америке, поскольку там в конце октября Алине и Роме предстоит соревноваться на этапе Гран-при.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в Челябинск приедут, в короткой программе они представят классику – «Лебединое озеро», в произвольной нестандартную для себя страстную «Малагенью».

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в этом сезоне сделали ход конём, тоже перейдя к Тутберидзе (в сотрудничестве с Максимом Траньковым), которая до этого вообще не занималась парами. Спортсменов это должно было встряхнуть, а Этери, кажется, и самой очень интересно развиваться в новом качестве. Фигуристы уже успели выступить на турнире в Бостоне, и после этого команда решила поменять короткую программу (Дебюсси «Лунный свет» от Жулина) на постановку хореографа Глейхенгауза под музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь». Поэтому на контрольных прокатах снова будет премьера.

Впрочем, Александр Жулин со своими работами во всей красе предстанет в танцах на льду, уже известно, что его дуэт – Виктория Синицина и Никита Кацалапов для произвольной программы выбрали второй концерт Рахманинова, а ритм-танец (в этом году ISU определил обязательной темой «уличные танцы») под зажигательную You Can Leave Your Hat On (из фильма «Девять с половиной недель») и Brick House группа Commodores. Всего в Челябинске мы увидим десять танцевальных пар.

С полным составом сборной на контрольные прокаты можно познакомиться здесь.

Расписание контрольных прокатов: 11 сентября 13:55 – танцы на льду, ритм-танец

15:20 – мужчины, короткая программа

16:40 – пары, короткая программа

17:45 – женщины, короткая программа 12 сентября 13:55 – танцы на льду, произвольный танец

15:25 – мужчины, произвольная программа

17:00 – пары, произвольная программа

18:10 – женщины, произвольная программа Время уральское. Трансляции пройдут на сайте и частично в эфире Первого канала.