Ледовые фавориты: кто из свердловчан поборется за медали чемпионата России по фигурному катанию

Майя Хромых - одна из главных претенденток на попадание в призы чемпионата страны. Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге завтра стартует чемпионат России по фигурному катанию. На этом турнире спортсмены разыграют путёвки на международные соревнования, главное из которых – Олимпиада в Пекине. В северную столицу съедутся сильнейшие фигуристы страны, среди них несколько свердловчан: одиночницы Майя ХРОМЫХ и Вероника ЯМЕТОВА, Александр ГАЛЛЯМОВ, выступающий в паре с Анастасией МИШИНОЙ, и танцевальный дуэт Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН.

И их осталось пять

В спорте, как мы привыкли, должен побеждать сильнейший, но нынешний сезон в фигурном катании учит нас другому: выиграет тот, кто справится с травмами. А в женском одиночном виде уж точно. Первый тревожный сигнал поступил от Александры Трусовой. В сентябре «русская ракета» совершила сенсацию, приземлив в одной программе пять четверных прыжков. Казалось, её на пути к Играм уже не остановить, но перед американским этапом Гран-при фигуристка повреждает ногу. Точный диагноз до сих пор не раскрыт, но спортсменка вынуждена была сняться с дальнейшего участия в мировой серии. Пропуск чемпионата страны стоил бы Александре Трусовой места в олимпийской сборной, поэтому её тренерский штаб пошёл по пути быстрого восстановления и уменьшения количества тренировок. Что из этого вышло, увидим совсем скоро.

Фото: Александр Козик

Полностью из борьбы выпала ещё одна ученица Этери Тутберидзе - Дарья Усачёва, которую из-за травмы бедра унесли со льда на руках во время разминки на Гран-при в Японии. Дальше пришёл черёд Алёны Косторной – действующей чемпионки Европы. Она вернула тройной аксель и, конечно, претендовала на Пекин. Но неделю назад фигуристка на тренировке сломала кисть правой руки. Понимая, что этот сезон для неё завершён, Алёна заявила, что останется в большом спорте ещё на один олимпийский цикл.

В понедельник стало известно, что национальный чемпионат из-за травмы пропустит 19-летняя уроженка Ревды Анастасия Гулякова. Подопечная Алексея Мишина повредила голеностоп. В 2020 году спортсменка выигрывала Кубок России и этап Гран-при Rostelecom Cup.

Фото: Александр Козик

Таким образом, реальные шансы на призовые места (и квоты на мировые старты) есть у пяти фигуристок: 17-летней Александры Трусовой (если она успела набрать форму), трёхкратной чемпионки России и чемпионки мира – 17-летней Анны Щербаковой (травмировалась летом, но постепенно возвращает элементы ультра-си), рекордсменки этого сезона и в короткой, и в произвольной программах – 15-летней Камилы Валиевой, вице-чемпионки мира-2021 Елизаветы Туктамышевой, которой 17 декабря исполнилось уже 25 лет. и у 15-летней Майи Хромых, владеющей четверными прыжками, благодаря которым она заработала выход в финал Гран-при.

Фото: Александр Козик

Майя Хромых – уроженка Нижнего Тагила, где и начинала кататься у Анны Болдиной, а позже попала в группу к Этери Тутберидзе. На Кубке России в феврале 2021 года фигуристка исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, после чего стало ясно: если это не разовый успех, она будет ещё одной претенденткой на Пекин. Майя амбиции подтвердила на осенних турнирах, теперь всё будет зависеть только от неё и качества её прыжков на льду Петербурга.

Ещё одна свердловчанка, которая получала возможность выступить на чемпионате страны – Вероника Яметова. 14-летняя спортсменка занимается в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеров Елены Левковец и Владимира Гнилозубова. Елена Левковец, напомним, в том числе является первым наставником олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. В этом сезоне Вероника Яметова громко заявила о себе, завоевав серебро и бронзу на этапах Кубка России. После этого ей было предложено дебютировать на главном старте страны.

Доказать, что титул достался неслучайно

В парном катании на чемпионате России мы ожидали увидеть екатеринбургский дуэт Алина Пепелева / Роман Плешков, который тренируется в Москве под руководством Нины Мозер. На чемпионате России 2019 года они заняли пятое место, могли бороться за высокие позиции и сейчас. Однако у Романа выявили осложнение на колено после перенесённого гриппа. Нина Мозер пояснила, что врачи запретили ему прыгать до середины января.

Поэтому все надежды свердловских болельщиков в этом виде связаны с парой Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Партнёр начинал кататься в Екатеринбурге, на «Юности», тренировался у Натальи Карелиной, в столице Урала у Александра живут родственники. Пара занимается в Петербурге у Тамары Москвиной, которая подготовила этих фигуристов к чемпионату мира: самый важный турнир прошлого сезона Анастасия и Александр выиграли с первой попытки, приехав в статусе дебютантов. Надо ли говорить, что их цель не просто отобраться на Олимпиаду, но и стать чемпионами. В недавнем интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России спортсмены делились, что есть те, кто говорили, будто победу на ЧМ они не заслужили, выиграли благодаря случаю. Поэтому для этой пары наступает время всё всем доказать.

Фото: Александр Козик

В танцах на льду Свердловскую область представят Влада Павленина и Александр Алексанян, они тренируются в Екатеринбурге, на «Юности». На чемпионате страны дуэт дебютировал в прошлом году, заняв итоговое 10-е место. В этом сезоне фигуристы выиграли один из этапов Кубка России, на другом завоевали бронзовые медали. О том, чтобы приблизиться к лидерам, речи не идёт, но снова войти в десятку у пары может получиться.

Расписание чемпионата России 23 декабря 15:10 – мужчины, короткая программа 18:00 – танцы на льду, ритм-танец 21:00 – пары, короткая программа 24 декабря 14:40 – танцы на льду, произвольный танец 17:10 – мужчины, произвольная программа 20:15 – женщины, короткая программа 25 декабря 17:25 – пары, произвольная программа 19:55 – женщины, произвольная программа По уральскому времени. Трансляции на сайте Первого канала и в телеэфире. Текстовые трансляции отдельных видов – на oblgazeta.ru.