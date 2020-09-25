Темы дня

Спорт / Футбол
25 сентября 2020, 12:01

Матчи "Синары" и "КПРФ" перенесены из-за коронавируса у игроков екатеринбургской команды

Фото: Пресс-служба "Синары"

Фото: Пресс-служба "Синары"

Две встречи между "Синарой" и "КПФР", которые должны были состояться в выходные, перенесены. Причиной послужило выявление коронавируса у игроков екатеринбургской команды.

"Совсем скоро МФК "КПРФ" будет представлять Россию в "Финале четырёх" главного футзального турнира планеты - Лиги чемпионов. Накануне такого важного события и для нашего клуба, и для всего российского футзала, мы не имеем права рисковать. Матчи перенесены, чтобы избежать рисков распространения коронавируса среди игроков, тренеров и сотрудников МФК "КПРФ", - говорится в заявлении московского клуба.

Отметим, что вспышка коронавируса в "Синаре" была выявлена на прошлой неделе, однако матчи второго тура против "Норильского Никеля" екатеринбуржцы всё же провели, правда, молодёжным составом.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.09.2020, 13:07 / Общество
В Екатеринбурге полыхал дом с автомойкой
25.09.2020, 12:54 / Общество
Ещё 7 212 россиян заразились коронавирусом
25.09.2020, 12:46 / Общество
Стало известно о смерти ещё двух пациентов с COVID-19 на Среднем Урале
25.09.2020, 12:41 / Общество
В Свердловской области коронавирус за сутки подтвердили у 137 человек
25.09.2020, 12:40 / Общество
Экипаж на МКС снова изолируется в российском сегменте