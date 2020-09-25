Матчи "Синары" и "КПРФ" перенесены из-за коронавируса у игроков екатеринбургской команды

Фото: Пресс-служба "Синары"

Две встречи между "Синарой" и "КПФР", которые должны были состояться в выходные, перенесены. Причиной послужило выявление коронавируса у игроков екатеринбургской команды.

"Совсем скоро МФК "КПРФ" будет представлять Россию в "Финале четырёх" главного футзального турнира планеты - Лиги чемпионов. Накануне такого важного события и для нашего клуба, и для всего российского футзала, мы не имеем права рисковать. Матчи перенесены, чтобы избежать рисков распространения коронавируса среди игроков, тренеров и сотрудников МФК "КПРФ", - говорится в заявлении московского клуба.

Отметим, что вспышка коронавируса в "Синаре" была выявлена на прошлой неделе, однако матчи второго тура против "Норильского Никеля" екатеринбуржцы всё же провели, правда, молодёжным составом.